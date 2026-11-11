Medio gamma con batteria da 6330mAh e tripla fotocamera da 50MP: POCO X8s

Se hai aspettato il Black Friday Amazon per ottenere uno smartphone medio gamma senza doverlo strapagare, approfitta dell’offerta anticipata e fai il colpaccio. Oggi puoi avere il POCO X8s a 429,90 euro, anziché 529,90 euro.

Sul prezzo di listino c’è dunque uno sconto del 19% che ti permetterà di risparmiare la bellezza di 100 euro sul totale. In più puoi decidere di dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina. Per avvalerti dell’offerta devi essere iscritto ad Amazon Prime per cui se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

POCO X8s a questa cifra non è da farselo scappare

Il POCO X8s è un ottimo smartphone medio gamma e dunque a questo prezzo è una delle migliori scelte che puoi fare oggi. Si presenta con un display AMOLED CrystalRes da 6,35 pollici dotato di frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz e luminosità massima di 3500 nit. Non avrai dunque problemi a vederlo anche alla luce diretta del sole.

Il processore che troviamo a bordo è uno Snapdragon 7 Gen 4 supportato da 8 GB di RAM e da una memoria interna di 256 GB. Ha un peso di 187 grammi, uno spessore di 8,06 mm ed è certificato per resistere all’acqua e alla polvere con grado IP68. Lo scomparto camera è dotato di un sensore posteriore principale da 50 MP Light Fusion 800 con teleobiettivo da 50 MP e ultra grandangolare da 8 MP. Mentre la batteria ha una capacità straordinaria da 6.330 mAh e una ricarica velocissima da 100 W che lo riporta dallo 0% al 100% in poco tempo.

Approfitta anche tu di questa occasione più unica che rara. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo POCO X8s a 429,90 euro, anziché 529,90 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.