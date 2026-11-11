 Medio gamma con batteria da 6330mAh e tripla fotocamera da 50MP: POCO X8s
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Medio gamma con batteria da 6330mAh e tripla fotocamera da 50MP: POCO X8s

Il POCO X8s è un medio gamma con batteria che dura a lungo e uno scomparto camera eccellente, oggi è in offerta con il Black Friday in anticipo.
Medio gamma con batteria da 6330mAh e tripla fotocamera da 50MP: POCO X8s
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Il POCO X8s è un medio gamma con batteria che dura a lungo e uno scomparto camera eccellente, oggi è in offerta con il Black Friday in anticipo.
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Se hai aspettato il Black Friday Amazon per ottenere uno smartphone medio gamma senza doverlo strapagare, approfitta dell’offerta anticipata e fai il colpaccio. Oggi puoi avere il POCO X8s a 429,90 euro, anziché 529,90 euro.

Sul prezzo di listino c’è dunque uno sconto del 19% che ti permetterà di risparmiare la bellezza di 100 euro sul totale. In più puoi decidere di dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina. Per avvalerti dell’offerta devi essere iscritto ad Amazon Prime per cui se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

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POCO X8s a questa cifra non è da farselo scappare

Il POCO X8s è un ottimo smartphone medio gamma e dunque a questo prezzo è una delle migliori scelte che puoi fare oggi. Si presenta con un display AMOLED CrystalRes da 6,35 pollici dotato di frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz e luminosità massima di 3500 nit. Non avrai dunque problemi a vederlo anche alla luce diretta del sole.

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Il processore che troviamo a bordo è uno Snapdragon 7 Gen 4 supportato da 8 GB di RAM e da una memoria interna di 256 GB. Ha un peso di 187 grammi, uno spessore di 8,06 mm ed è certificato per resistere all’acqua e alla polvere con grado IP68. Lo scomparto camera è dotato di un sensore posteriore principale da 50 MP Light Fusion 800 con teleobiettivo da 50 MP e ultra grandangolare da 8 MP. Mentre la batteria ha una capacità straordinaria da 6.330 mAh e una ricarica velocissima da 100 W che lo riporta dallo 0% al 100% in poco tempo.

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Approfitta anche tu di questa occasione più unica che rara. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo POCO X8s a 429,90 euro, anziché 529,90 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

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Pubblicato il 11 nov 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
11 nov 2026
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