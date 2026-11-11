Sconto del 41% al Black Friday Amazon anticipato per il HUAWEI WATCH FIT 4

Se fai alla svelta oggi puoi metterti al polso uno dei migliori smartwatch in circolazione a un prezzo davvero conveniente, grazie al Black Friday Amazon in anticipo. Stiamo parlando del HUAWEI WATCH FIT 4, ora in promozione a 99 euro, invece che 169 euro.

Sul prezzo originale dunque è uno sconto del 41% che ti permette di risparmiare la bellezza di 70 euro sul totale. E potrai anche decidere di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina. Ovviamente per avvalerti dell’offerta devi essere iscritto ad Amazon Prime, per cui se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

HUAWEI WATCH FIT 4: prezzo shock con il Black Friday

Il HUAWEI WATCH FIT 4 è uno smartwatch con tantissime funzionalità, un display luminoso e un design elegante e robusto. Andiamo con ordine. Possiede un display da 1,82 pollici con rapporto schermo/corpo del 80% e una luminosità pari a 2.000 nit per essere perfettamente visibile in qualsiasi situazione. Ha un peso di soli 27 grammi, uno spessore di 9,5 mm e una rotella e un tasto fisico per accedere facilmente alle opzioni.

È in grado di monitorare costantemente il tuo corpo e di restituire dati precisi che potrai vedere sia sul display che nell’app dedicata scaricabile gratuitamente sul tuo smartphone. Potrai avvalerti di moltissime attività sportive e di un sistema di tracciamento di percorsi di sport acquatici, oltre al classico GPS. L’autonomia arriva fino a 10 giorni consecutivi con una ricarica completa che avviene in modalità wireless.

Se non vuoi spendere troppi soldi e metterti comunque al polso un ottimo smartwatch approfitta del Black Friday Amazon in anticipo. Acquista oggi il tuo HUAWEI WATCH FIT 4 a 99 euro, invece che 169 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.