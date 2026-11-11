Black Friday in anticipo per tantissimi robot Roborock su Amazon

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roborock Saros 10R Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 22.000Pa, 7,98 cm, Antigroviglio, Telaio AdaptiLift, Rimozione Automatica dei Moci, Pulizia degli Angoli e dei Bordi, Stazione Multifunzionale a soli 499,99 euro

roborock Saros 20 Flow Complete Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Rullo, 8,98cm, 36.000Pa, Supera Ostacoli da 8,8cm, Anti-Groviglio, Evita Oltre 300 Oggetti, Lavaggio Mocio con Acqua a 100°C, Nero a soli 799 euro

roborock Qrevo Edge 2 Flow Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Rullo, 35.000Pa, SpiraFlow2.0, 8,98 Slim, Antigroviglio, Protezione Intelligente dei Tappeti, Evita Oltre 280 Oggetti, Videochiamata a soli 599,99 euro

roborock Qrevo S Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Lavaggio Panno 75°C, Asciugatura Aria Calda 45°C, 18.500Pa, Antigroviglio, Evitare Ostacoli, Stazione Tutto in Uno, Modalità Tappeti, Nero a soli 299,99 euro

roborock Q7 M5 Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, Nero, 10.000 Pa, Anti-groviglio, Quantità d’acqua Regolabile per il Lavaggio, Auto Boost sui Tappeti, Controllo APP a soli 139 euro