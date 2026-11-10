Occhiali Meta AI che si scaldano con sudore e acqua, come aggiornare

Gli occhiali smart di Meta non sembrano gradire troppo l’umidità. L’esposizione a pioggia, sudore o altre fonti di umidità può causare il surriscaldamento delle stanghette, che diventano fastidiose e potenzialmente pericolose a contatto con la pelle.

L’azienda ha rilasciato un aggiornamento per sistemare il problema e lo descrive come un caso raro. Può darsi, ma quando si parla di un dispositivo che sta appoggiato a pochi millimetri dalle tempie, anche la rarità non è proprio un dettaglio da sottovalutare.

Il guaio riguarda alcuni occhiali con la firma Meta: gli stili Adventurer, Fury, Starfire, Nova e Capri. Chi ha in casa una di queste montature e ci fa sport, o se semplicemente vive in un posto dove l’estate è una minaccia, la patch riguarda, eccome.

Meta precisa che né l’aggiornamento né il problema del calore toccano i modelli Ray-Ban Meta e Oakley Meta. Qualche segnalazione sparsa sui social parla di occhiali Ray-Ban che si surriscaldano dopo troppa esposizione all’acqua, ma niente che riguardi in modo specifico gli stili finiti nel mirino di Meta. Per ora, insomma, è più un brusio che un caso.

Come aggiornare gli occhiali

La versione da installare è la 130. Prima di cominciare, è bene tenere gli occhiali carichi e collegati all’app, altrimenti l’aggiornamento si pianta a metà.

Aprire l’app Meta AI sul telefono e vai su Occhiali o Dispositivi;

Toccare gli occhiali che si vuole aggiornare e scegliere Impostazioni dispositivo;

Avviare l’aggiornamento alla versione 130 o successiva.

Chi non ha voglia di ripetere il rito ogni volta, può attivare gli aggiornamenti automatici. Così le novità software arrivano da sole, senza doverselo ricordare.