 Black Friday ECOVACS: fino a 900 euro di risparmio sui robot per pulire casa
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Black Friday ECOVACS: fino a 900 euro di risparmio sui robot per pulire casa

Fino a 900 € di sconto sui robot ECOVACS per il Black Friday: DEEBOT X12 Care Complete a 599 €, T90S a 499 €, WINBOT W3 OMNI. Dal 10 al 30 novembre.
Black Friday ECOVACS: fino a 900 euro di risparmio sui robot per pulire casa
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Fino a 900 € di sconto sui robot ECOVACS per il Black Friday: DEEBOT X12 Care Complete a 599 €, T90S a 499 €, WINBOT W3 OMNI. Dal 10 al 30 novembre.
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Prima di guardare i prezzi conviene chiedersi che cosa si vuole delegare a un robot: solo la polvere, anche il lavaggio dei pavimenti, oppure le finestre. Per il Black Friday ECOVACS ha tre offerte Amazon, valide dal 10 al 30 novembre, che coprono esigenze e budget diversi, con sconti da 200 a 900 euro.

Se vuoi un robot completo senza spendere troppo: DEEBOT T90S PRO OMNI White

Per il DEEBOT T90S PRO OMNI il prezzo scende da 799 a 499 €, cioè 300 euro in meno (circa 38%). È il modello più economico tra i due robot per pavimenti in offerta, ma non rinuncia all’automazione. La stazione lava il rullo con acqua calda e lo asciuga da sola, e il robot solleva il rullo quando passa sui tappeti. Per chi ha capelli lunghi o animali, il sistema ZeroTangle 4.0 riduce l’aggrovigliamento delle setole.

In pratica sono meno gesti da fare in casa a parità di spesa. Resta un’alternativa sensata per chi vuole un robot evoluto senza arrivare al listino più alto della gamma.

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Se la casa è grande: DEEBOT X12S OmniCyclone Care Kit

Qui si passa da 1.299 a 899 €, con un risparmio di 400 euro (circa 31%), il più alto in valore assoluto tra le tre offerte. La spesa resta importante, quindi vale la pena capire cosa giustifica la fascia alta: una stazione senza sacchetti da ricomprare, un rullo largo circa 27 cm lavato e asciugato in automatico e un sistema che tratta le macchie ostinate con il detergente. Il Care Kit comprende i materiali di manutenzione.

Ha più senso in abitazioni ampie, con più stanze, animali o bambini, dove la pulizia è quotidiana. Chi ha un appartamento piccolo rischia invece di pagare funzioni che userà poco.

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Per il massimo risparmio: DEEBOT X12 OmniCyclone Care Complete

 

Il prezzo passa da 1.499 a 599 €: 900 euro in meno (circa 60%), il maggiore risparmio assoluto tra le quattro offerte Amazon. Per questa cifra si ottiene un robot di fascia alta con FocusJet, che pre-spruzza le macchie secche prima del rullo da 27 cm, e una stazione da 1,6 litri che, secondo ECOVACS, garantisce in media fino a 48 giorni senza svuotare il contenitore. Supera soglie fino a 2,4 cm e gradini fino a 4 cm. Il Care Complete include anche spazzole e filtri di ricambio, quindi riduce la spesa iniziale per la manutenzione.

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Se il problema sono i vetri: WINBOT W3 OMNI

È un prodotto diverso: non aspira, pulisce i vetri. Costa 499 € invece di 699 € (−200 €, circa 29%). Si usa su finestre e vetrate con una stazione che lava anche i panni dopo il lavoro, e può funzionare collegato alla corrente o a batteria, con cavo di sicurezza.

Conviene in case con grandi vetrate, porte-finestre, verande o finestre in alto, difficili da raggiungere senza scala. Per poche finestre piccole la spesa è meno giustificata. Sui vetri più complessi può restare qualche alone ai bordi, da ripassare con un panno.

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Le alternative su Unieuro e MediaWorld

Chi preferisce altri negozi può guardare tre promozioni, ognuna con periodo e variante propri.

DEEBOT T90 PRO OMNI Black

Su Unieuro: 399 € invece di 799 €, sconto del 50% (−400 €), dal 9 novembre al 4 dicembre.

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DEEBOT T90S PRO OMNI Care Kit

Su MediaWorld: 499 € invece di 799 € (−300 €), dal 19 al 30 novembre.

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DEEBOT T50 OMNI GEN 3 Black

Su Unieuro: 284 € invece di 399 € (−115 €), dal 12 novembre al 04 dicembre.

Lo trovi da Unieuro in promozione

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Pubblicato il 10 nov 2026

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Cesare Brescia
Pubblicato il
10 nov 2026
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