 Starlink Mini 2 con batteria integrata: autonomia e come funziona
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Starlink Mini 2 con batteria integrata: autonomia e come funziona

SpaceX presenta Starlink Mini 2: parabola, router e batteria in un solo dispositivo. Autonomia fino a 4,5 ore, ricarica USB-C da 60 W.
Starlink Mini 2 con batteria integrata: autonomia e come funziona
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SpaceX presenta Starlink Mini 2: parabola, router e batteria in un solo dispositivo. Autonomia fino a 4,5 ore, ricarica USB-C da 60 W.
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Finora la parabola di Starlink aveva un difetto e anche bello grosso… Per collegarsi a Internet in mezzo al nulla serviva anche un posto dove attaccare la spina. SpaceX prova a risolvere il problema con Starlink Mini 2, un terminale grande quanto un laptop, che integra una batteria per funzionare anche senza alimentazione esterna.

Il Mini 2 è una parabola, un router Wi-Fi e ora anche un piccolo serbatoio di energia, il tutto in un unico dispositivo. Niente moduli separati da collegare o grovigli di cavi nello zaino.

Il prezzo però non è ufficiale. Viene dagli screenshot degli inviti all’ordine che alcuni utenti hanno condiviso su X: 999 dollari, che include un anno di servizio Roam Unlimited, che SpaceX valuta 2.100 dollari. Se i conti sono quelli, l’abbonamento pesa più dell’hardware.

Con la batteria carica, SpaceX dichiara fino a 4,5 ore di funzionamento. Sono poche per una giornata intera, ma bastano a una gita, a un set improvvisato o a un tragitto in barca. Se non bastano, ci sono due modi per prolungare l’autonomia, come delle batterie aggiuntive da sostituire al volo, vendute a parte, cioè altri soldi da spendere; o un alimentatore da 60 W via USB-C, quando si ha a disposizione una presa o un power bank capace.

Più sottile, nonostante tutto

La parte che sorprende è che, con la batteria dentro, il Mini 2 è più sottile del modello precedente: 23,1 mm contro 38,5 mm. Il peso sale un po’, fino a circa 1,6 kg (3,5 libbre), perché le celle non pesano zero. La certificazione IP67 resta, quindi polvere e acqua non sono un problema all’aperto.

Disponibilità limitata, almeno per ora

Per ora i preordini sono aperti su invito, per clienti selezionati negli Stati Uniti. Secondo il sito di Starlink arriveranno presto anche per altri clienti e altri paesi, ma non è stata indicata alcuna data. Quindi, per quanto ci riguarda, possiamo solo metterci in fila e attendere con pazienza.

Fonte: Starlink su X

Pubblicato il 11 nov 2026

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Tiziana Foglio
Pubblicato il
11 nov 2026
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