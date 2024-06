Arriva Starlink Mini di SpaceX ed entra in uno zaino

SpaceX ha recentemente presentato Starlink Mini, una versione più portatile del suo prodotto per Internet via satellite. Questo nuovo dispositivo è abbastanza compatto da poter essere trasportato facilmente in uno zaino, offrendo maggiore flessibilità agli utenti in movimento.

I primi clienti di Starlink hanno ricevuto un invito per acquistare il kit Starlink Mini al prezzo di 599 dollari, leggermente superiore al costo del kit Starlink standard. Inoltre, è stata offerta la possibilità di abbinare il servizio Mini Roam al piano di servizio esistente per un costo aggiuntivo di 30 dollari al mese, con un limite di dati di 50 gigabyte mensili. Attualmente, non esiste un piano Mini Roam autonomo.

Obiettivo di SpaceX: ridurre i costi e aumentare l’accessibilità

Nell’invito, SpaceX ha dichiarato che il suo obiettivo è quello di ridurre il prezzo di Starlink per coloro che in tutto il mondo non possono permettersi la connettività o è completamente indisponibile. Tuttavia, nei Paesi ad alto utilizzo, dove Starlink Mini comporta un’ulteriore richiesta di rete satellitare, l’azienda sta offrendo un numero limitato di kit Starlink Mini a partire da 599 dollari.

Caratteristiche e prestazioni di Starlink Mini

L’antenna Mini si distingue per la sua leggerezza. Pesa, infatti, circa 2,5 libbre con il supporto, il che la rende il 60% più leggera rispetto a una parabola Starlink standard. Nonostante le dimensioni ridotte, il servizio promette una velocità massima di download superiore a 100 Mbps.

I primi Starlink Mini saranno disponibili a luglio e sembrano essere particolarmente adatti ai viaggiatori. L’amministratore delegato di SpaceX, Elon Musk, ha suggerito su X che il Mini potrebbe essere un’ottima opzione a basso costo per una buona connessione Internet di riserva in caso di interruzione della linea fissa.

Rolls out to select areas in a few months. Also, Mini can be a great low-cost option for a good backup Internet connection if your landline goes out. — Elon Musk (@elonmusk) June 17, 2024

Starlink è diventato un prodotto di grande successo per SpaceX, con una rete di oltre 6.000 satelliti in orbita che supportano il servizio. Attualmente, Starlink vanta più di 3 milioni di clienti in 100 Paesi, dimostrando la crescente domanda di connettività Internet affidabile e accessibile a livello globale.