SpaceX, storica videochiamata via satellite con Starlink

Il sistema Starlink di SpaceX è ancora in fase di sperimentazione, ma la tecnologia è già abbastanza buona da permettere una videochiamata!

L’azienda di Elon Musk, infatti, ha condiviso su X un video che mostra la prima videochiamata completata attraverso i satelliti Starlink Direct to Cell utilizzando telefoni cellulari non modificati. La dimostrazione si è svolta negli uffici dell’azienda a Redmond, Washington. Un dipendente ha collegato il proprio smartphone ai satelliti Starlink in orbita a centinaia di chilometri di distanza.

Una videochiamata dallo spazio

Nonostante la distanza, lo smartphone è stato in grado di stabilire una connessione e accedere alla funzione di videochiamata di X. Durante la videochiamata dimostrativa, il segnale è stato trasmesso attraverso la rete satellitare Starlink Direct to Cell, collegando due smartphone tra loro. Nonostante la qualità del video fosse leggermente sgranata e la durata brevissima, si è trattato di un importante traguardo per SpaceX. Uno dei due telefoni, infatti, era connesso alla rete satellitare Starlink, mentre l’altro era collegato a una normale rete cellulare.

Sebbene la qualità dell’immagine nella dimostrazione non fosse proprio perfetta e il filmato breve, il fatto che un telefono sia stato in grado di avviare una chiamata con un secondo smartphone connesso a una rete cellulare tradizionale è un passo significativo. SpaceX sta lavorando per migliorare la qualità e l’affidabilità del servizio, aumentando il numero di satelliti Starlink dedicati alla telefonia cellulare.

Come ha dichiarato Ben Longmier, direttore senior di SpaceX, l’azienda, recentemente, ha incrementato il numero di satelliti Starlink per la telefonia cellulare da sei a gennaio a 38 la scorsa settimana. Questo aumento della copertura e della capacità del sistema dovrebbe tradursi in prestazioni migliori per gli utenti finali.

Videochiamate via satellite, con Starlink il futuro è vicino

La videochiamata dimostrativa tramite Starlink segue un test precedente di marzo, in cui era stata misurata una velocità di download di 17 Mbps su uno smartphone Android non modificato. Questi risultati promettenti dimostrano che SpaceX sta facendo passi avanti concreti verso l’obiettivo di offrire una connettività globale affidabile e accessibile attraverso la sua rete satellitare.

Man mano che la tecnologia Starlink verrà ulteriormente sviluppata e testata, le videochiamate via satellite potranno diventare una realtà quotidiana. SpaceX sta gettando le basi per una rivoluzione nelle telecomunicazioni, rendendo possibile la connessione tra persone ovunque nel mondo, anche in assenza di infrastrutture sulla terra.