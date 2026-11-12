Bing permette di disattivare l'AI, ma cambia il motore di ricerca...

Microsoft ha deciso di dare agli utenti un modo per liberarsi delle risposte generate dall’AI, e i metodi sono due. Uno è scomodo, l’altro nasconde un tranello.

Negli ultimi anni Bing si è riempito di funzioni basate sull’intelligenza artificiale, a cominciare dalle risposte generate che compaiono accanto ai risultati tradizionali. Ogni tanto sono utili, ogni tanto no. Microsoft ammette in un post sul blog, pubblicato ieri, che dalle sue ricerche emerge una cosa piuttosto ovvia: c’è chi vuole il riassunto pronto e chi preferisce scorrere i link, confrontare le fonti e farsi un’idea per conto proprio. I secondi, a quanto pare, esistono ancora.

L’estensione che disattiva le risposte generate dall’AI (e porta con sé Bing)

La soluzione numero uno si chiama Microsoft Bing AI Search Choice. È un’estensione per Chrome e Edge, per ora in anteprima. Una volta installata, mette a disposizione un interruttore per abilitare o disabilitare le risposte AI di Bing. La scelta vale per tutte le ricerche, quindi non bisogna ripeterla a ogni domanda.

Fin qui tutto bene. Poi si legge la riga in piccolo: installare l’estensione imposta Bing come motore di ricerca predefinito del browser. Cioè, per chiedere a Bing di essere meno invadente, gli si regala anche la porta di casa. Una richiesta del tutto superflua per chi voleva solo un po’ di silenzio.

Perché dovrebbe servire un’estensione per una cosa così elementare? Bastava un interruttore nelle impostazioni di Bing, e magari uno bene in vista nella pagina dei risultati. Nessun download, nessun cambio di browser, nessuna trattativa. Invece no, si passa dal Chrome Web Store.

L’operatore -ai

La seconda via non richiede installazioni. Basta aggiungere -ai alla fine della ricerca, per esempio migliori portatili 2026 -ai, e Bing restituisce i risultati classici, senza risposte generate dall’AI. Funziona, ma bisogna ricordarsi di scriverlo ogni volta.

E Google, intanto?

Il confronto con Google è impietoso per Mountain View. Big G è finita di recente sotto accusa per aver legato l’accesso alla Ricerca tradizionale ai suoi servizi di AI. Le scuole, all’inizio, avevano sentito dire che disattivare l’AI avrebbe significato togliere agli studenti anche Google Search. Dopo le polemiche, l’azienda ha chiarito che la Ricerca si può attivare separatamente da servizi come Gemini.

Resta però un buco bello grosso. Google non permette alle scuole di disattivare le AI Overview e AI Mode dentro la Ricerca stessa, e lo stesso vale per gli utenti comuni. Microsoft, con tutti i suoi trucchetti, almeno una via d’uscita la offre, ed è già qualcosa.