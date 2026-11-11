Cadiamo dal pero: sulla guerra ibrida ha ragione Crosetto

L’influenza dei social sul mondo dei media, e di conseguenza sullo sviluppo del dibattito pubblico, è tale che persino l’informazione ormai segue i trend. Lo facciamo tutti, anche e soprattutto online, mettendoci a caccia di clic e traffico, in un momento che vede l’editoria accusare il colpo dell’AI. Lo fanno televisioni e giornali, quasi per un riflesso condizionato, mutuando espressioni e termini non appena diventano un hashtag, finché rimangono di tendenza, finché conviene farlo. E ora tocca alla guerra ibrida. Anzi, alla #guerraibrida.

Benvenuti nell’era della guerra ibrida, c’eravamo già

Oggi gli allarmi bomba nelle scuole, la scorsa settimana quelli negli aeroporti, negli stessi giorni gli attacchi ai frigoriferi dei supermercati. Poi ci sono l’intrusione al tunnel del Brennero e i dati della famiglia Tajani nel dark web. Non c’è dubbio che in un lasso di tempo relativamente breve si siano concentrati più episodi in grado di toccare il delicato tasto della cybersecurity, parola che oggi vediamo riportata nei TG all’ora di pranzo, ma che non basta ripetere come un mantra per allontanare i pericoli, né per costruire una cultura della sicurezza, per colmare una lacuna che, a pensarci bene, è legata da un filo nemmeno tanto invisibile alla nostra ostinazione nello scegliere 123456 come password.

Ha ragione il ministro Crosetto, se riferendosi alla guerra ibrida afferma che oggi tutti sembrano scoprirla, insieme alle nostre vulnerabilità . Non è un fenomeno nuovo. Su queste pagine trattiamo l’argomento da sempre, appiccicandole l’etichetta cyberwar da quando è scoppiato il conflitto tra Russia e Ucraina (scivolando noi stessi nel tranello dell’hashtag, bisogna ammetterlo), dalle prime tensioni tra Mosca e Kiev alimentate anche dalle compromissioni dei sistemi informatici, dall’impatto spesso molto significativo.

Da quattro anni parlo con preoccupazione di guerra ibrida.

Oggi tutti sembrano scoprirla, insieme alle nostre vulnerabilità di fronte agli attacchi cyber. Eppure continuiamo a sottovalutare anche altri aspetti come la guerra cognitiva: la profilazione delle persone, l’utilizzo dei dati e delle neuroscienze per influenzare i comportamenti, la manipolazione dell’informazione e la presenza sempre più pervasiva di attori ostili nello spazio digitale. Tra qualche anno scopriranno anche la guerra cognitiva e le altre forme di guerra ibrida.

E, come sempre, si stupiranno di non averla vista arrivare. Smettiamo di rincorrere le minacce e iniziamo ad anticiparle, anche rendendo più difficile portarle a termine.

La sicurezza a 360 gradi deve diventare una priorità nazionale.

Ora, non quando sarà troppo tardi. — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) November 7, 2026

Teniamo duro, passerà anche questo (trend)

Se oggi NoName057(16) e altri gruppi di cracker ritenuti vicini al Cremlino sono sulla bocca di tutti è solo perché le loro ultime azioni si sono tradotte in una montagna di cibo da buttare nei supermercati, in qualcosa di facilmente tangibile, ma da anni mettono nel mirino le nostre banche, i nostri leader e le nostre scuole.

Percepiamo una minaccia come tale solo se si fa vicina, se diventa di prossimità, altrimenti ci sentiamo legittimati a ignorarla, a delegarne la gestione a chi ne è oggetto. Vale quando si combatte con le armi, figuriamoci con gli strumenti dell’informatica. Online le distanze non esistono per definizione e, se gli attacchi si moltiplicano, se diventano più frequenti, improvvisamente ne avvertiamo il pericolo, amplificato da una copertura mediatica che ora ha scoperto il trend della guerra ibrida. Dobbiamo imparare a conviverci, almeno fino al prossimo hashtag.