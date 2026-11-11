Allarmi bomba in oltre 300 scuole, di nuovo via email

Prima negli aeroporti, ora nelle scuole. Sono oltre 300 in tutta Italia quelle prese di mira da un allarme bomba, nuovamente inviato tramite email. Come da prassi, sono scattate le evacuazioni e i controlli. Ragazzi e insegnanti fuori dalle aule, ma le autorità confermano che non esiste alcun pericolo reale.

Una regia per gli allarmi bomba nelle scuole?

Al momento non è dato sapere se dietro alle azioni ci sia una regia comune. Dalle informazioni trapelate emerge però che molti messaggi riportano la firma di Mikhail Antropov, presunto leader del movimento Vilayat di Misoginistan. Non esistono riferimenti concreti né alla sua identità né all’organizzazione, . Di seguito il testo completo, che comunica la presenza di un potente ordigno esplosivo nascosto nell’edificio, all’interno di un sacchetto di plastica e con innesco a distanza .

Questo è Mikhail Antropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Siamo venuti per

annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani. Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L’ho posizionato in modo tale che l’onda d’urto si propaghi in tutto l’edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta. Inoltre, abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro. Dopodiché finiremo i sopravvissuti a coltellate.

Sulla questione è intervenuta Giorgia Meloni, confermando la convocazione di una riunione a Palazzo Chigi per fare il punto su questo sta accadendo.

Potrebbe essere superfluo specificarlo, ma Misoginistan non è il nome di una regione o di un territorio esistente. Ha tutta l’aria di essere un riferimento alla misoginia, così come lo era la firma Combattenti dello Stato Maschile degli allarmi bomba sugli aerei, che a sua volta si rifaceva al Male State. Quest’ultimo è invece un movimento reale e documentato, fondato nel 2016 in Russia e con posizioni vicine a quelle dell’estrema destra, responsabile di azioni contro donne, neri e appartenenti alla comunità LGBTQ+.