Black Friday NordPass: fino al 53% di sconto e 3 mesi extra

Sfrutta oggi stesso l’offerta Black Friday di NordPass per mettere al sicuro password, credenziali, account, dati personali, dettagli di pagamento e molto altro ancora. Sfrutta fino al 53% di sconto sull’abbonamento annuale e ricevi subito 3 mesi extra gratis in regalo. In pratica, per 27 mesi paghi solo 37,53 euro. Niente male vero? Allora non perdere questa occasione incredibile.

Perché scegliere oggi NordPass

NordPass Premium include la licenza per 24 mesi + 3 gratis per 1 account utente. Il tuo abbonamento include il supporto multipiattaforma che ti permette di gestire con facilità le password sui tuoi dispositivi Android, iOS e desktop in tempo reale. Inoltre, hai anche monitoraggio del dark web e salute password, un sistema integrato in grado di identificare automaticamente i dati esposti e le password deboli in tutti i tuoi account.

Ottieni subito la tua cassaforte per tutti i dati sensibili. In questo modo potrai conservare al sicuro i dati delle tue carte di credito e i documenti privati, come la carta d’identità e non solo le credenziali di accesso con le relative password. Tutto rimane al sicuro e solo tu puoi accedervi grazie al sistema di autenticazione a due fattori effettiva attraverso la quale ottieni codici temporanei direttamente nell’app con un secondo fattore di protezione basato su dati biometrici.

Sfruttando Email masking, incluso nell’abbonamento, puoi proteggere la tua identità online creando e utilizzando indirizzi alias di posta elettronica. In questo modo non dovrai fornire i tuoi dati personali e alcun dettaglio sensibili quando devi registrarti, ad esempio, a siti web che non conosci o devi comunicare con utenti per la prima volta.

Il vantaggio di scegliere NordPass per le tue password e i tuoi dati sensibili è la sicurezza a conoscenza zero. Il sistema offerto da questa soluzione protegge i tuoi dati con una crittografia avanzata e un’architettura a conoscenza zero. Questo significa che nemmeno l’azienda che gestisce il servizio può conoscere e vedere i dati e le informazioni che registri all’interno del suo password manager.