 Black Friday NordPass: fino al 53% di sconto e 3 mesi extra
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Black Friday NordPass: fino al 53% di sconto e 3 mesi extra

Cogli l'occasione del Black Friday con NordPass per mettere al sicuro password e dati personali: fino al 53% di sconto e 3 mesi extra gratis.
Black Friday NordPass: fino al 53% di sconto e 3 mesi extra
Sicurezza Privacy
Cogli l'occasione del Black Friday con NordPass per mettere al sicuro password e dati personali: fino al 53% di sconto e 3 mesi extra gratis.
NordPass
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Sfrutta oggi stesso l’offerta Black Friday di NordPass per mettere al sicuro password, credenziali, account, dati personali, dettagli di pagamento e molto altro ancora. Sfrutta fino al 53% di sconto sull’abbonamento annuale e ricevi subito 3 mesi extra gratis in regalo. In pratica, per 27 mesi paghi solo 37,53 euro. Niente male vero? Allora non perdere questa occasione incredibile.

Ottieni NordPass

Perché scegliere oggi NordPass

NordPass Premium include la licenza per 24 mesi + 3 gratis per 1 account utente. Il tuo abbonamento include il supporto multipiattaforma che ti permette di gestire con facilità le password sui tuoi dispositivi Android, iOS e desktop in tempo reale. Inoltre, hai anche monitoraggio del dark web e salute password, un sistema integrato in grado di identificare automaticamente i dati esposti e le password deboli in tutti i tuoi account.

Ottieni NordPass

Ottieni subito la tua cassaforte per tutti i dati sensibili. In questo modo potrai conservare al sicuro i dati delle tue carte di credito e i documenti privati, come la carta d’identità e non solo le credenziali di accesso con le relative password. Tutto rimane al sicuro e solo tu puoi accedervi grazie al sistema di autenticazione a due fattori effettiva attraverso la quale ottieni codici temporanei direttamente nell’app con un secondo fattore di protezione basato su dati biometrici.

Sfruttando Email masking, incluso nell’abbonamento, puoi proteggere la tua identità online creando e utilizzando indirizzi alias di posta elettronica. In questo modo non dovrai fornire i tuoi dati personali e alcun dettaglio sensibili quando devi registrarti, ad esempio, a siti web che non conosci o devi comunicare con utenti per la prima volta.

Il vantaggio di scegliere NordPass per le tue password e i tuoi dati sensibili è la sicurezza a conoscenza zero. Il sistema offerto da questa soluzione protegge i tuoi dati con una crittografia avanzata e un’architettura a conoscenza zero. Questo significa che nemmeno l’azienda che gestisce il servizio può conoscere e vedere i dati e le informazioni che registri all’interno del suo password manager.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 nov 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Binance avvisa: bug di iOS permette l'accesso ai wallet

Binance avvisa: bug di iOS permette l'accesso ai wallet
Proxy residenziali: indirizzi IP della Casa Bianca in vendita

Proxy residenziali: indirizzi IP della Casa Bianca in vendita
Chrome, falla zero-day già sfruttata dagli hacker: come aggiornare subito

Chrome, falla zero-day già sfruttata dagli hacker: come aggiornare subito
iOS 27.2.1: 9 vulnerabilità risolte tra iMessage e Bluetooth, come scaricare l'update

iOS 27.2.1: 9 vulnerabilità risolte tra iMessage e Bluetooth, come scaricare l'update
Binance avvisa: bug di iOS permette l'accesso ai wallet

Binance avvisa: bug di iOS permette l'accesso ai wallet
Proxy residenziali: indirizzi IP della Casa Bianca in vendita

Proxy residenziali: indirizzi IP della Casa Bianca in vendita
Chrome, falla zero-day già sfruttata dagli hacker: come aggiornare subito

Chrome, falla zero-day già sfruttata dagli hacker: come aggiornare subito
iOS 27.2.1: 9 vulnerabilità risolte tra iMessage e Bluetooth, come scaricare l'update

iOS 27.2.1: 9 vulnerabilità risolte tra iMessage e Bluetooth, come scaricare l'update
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
11 nov 2026
Link copiato negli appunti