Notebook potente e leggerissimo in offerta a tempo: ASUS Zenbook 14

È da un po’ che cerchi un notebook che sia potente e leggero per poterlo portare ovunque in modo semplice senza sacrificare le prestazioni? Allora dai un’occhiata a questa ottima promozione che trovi solo su Amazon. Se fai presto potrai aggiungere al tuo carrello l’ASUS Zenbook 14 a soli 889 euro, invece che 999 euro.

Sul prezzo di listino indicato da Amazon c’è quindi uno sconto del 11% che ti fa risparmiare 110 euro sul totale e porta il prezzo al più basso finora registrato sull’e-commerce. E potrai anche decidere di dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione che puoi vedere in pagina.

ASUS Zenbook 14: un grande acquisto a un prezzo minimo

Per ottenere un notebook con queste caratteristiche normalmente dovresti spendere molto di più. Oggi però avrai l’opportunità di ottenere l’ASUS Zenbook 14 a una cifra decisamente interessante. Possiamo subito notare un ottimo display OLED da 14 pollici molto visibile, con colori brillanti e bassa emissione di luce blu. Offre una tastiera compatta senza tastierino numerico con touchpad e webcam integrati.

A bordo troviamo il potente processore Snapdragon X con 16 GB di RAM a supporto, un SSD da 512 GB e Windows 11 Home già installato. Dunque potrai goderti prestazioni eccezionali senza fare sacrifici e puoi sfruttare l’intelligenza artificiale per avere il massimo. Inoltre garantisce una batteria estremamente prestante con oltre 30 ore di autonomia nonostante il suo peso di appena 1,1 kg. Potrai sfruttare la connessione WiFi, la tecnologia Bluetooth 5.3 e le porte HDMI e USB.

Non farti sfuggire una delle migliori occasioni nella categoria. Prima che sia tardi e sparisca vai su Amazon e acquista il tuo ASUS Zenbook 14 a soli 889 euro, invece che 999 euro.Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.