 I MacBook Pro touch (PROLED) sono arrivati su Amazon
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I MacBook Pro touch (PROLED) sono arrivati su Amazon

Amazon ha dato il via alle prenotazioni per i nuovi MacBook Pro touch di Apple, quelli con display PROLED: preordine al minimo garantito.
I MacBook Pro touch (PROLED) sono arrivati su Amazon
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Amazon ha dato il via alle prenotazioni per i nuovi MacBook Pro touch di Apple, quelli con display PROLED: preordine al minimo garantito.
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Hanno iniziato a comparire in preordine su Amazon i nuovi MacBook Pro con display PROLED touch, presentati questa settimana. Arriveranno ufficialmente sul mercato il 6 novembre, ma è già possibile comprarli al prezzo minimo garantito. Attenzione: così come già accaduto nelle scorse settimane con il lancio di iPhone Duo, non è da escludere che possano andare sold out in fretta.

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Via al preordine dei nuovi MacBook Pro touch

È possibile scegliere tra diverse configurazioni del comparto hardware, a seconda delle esigenze, con chip M5 Pro e M5 Max (ognuno con CPU, GPU e Neural Engine per l’intelligenza artificiale), un quantitativo pari a 24, 36 o 48 GB di memoria unificata e vari tagli di SSD per l’archiviazione dei dati. Le versioni proposte sono due, con diagonale da 14,2 o 16,3 pollici, il pannello è sempre un OLED con supporto al tocco. Dai un’occhiata alla descrizione completa per saperne di più e per scoprire tutte le specifiche tecniche dei singoli modelli.

Il nuovo MacBook Pro (PROLED) ha un display touchscreen

Il sistema operativo preinstallato è ovviamente macOS 27 Golden Gate, con accesso alle funzionalità AI incluse nella suite Apple Intelligence e agli aggiornamenti che verranno distribuiti nei prossimi anni. Insomma, sono portatili di fascia alta, pronti per gestire anche i carichi di lavoro più pesanti. Sia la vendita che la spedizione sono gestite direttamente dall’e-commerce attraverso la sua rete logistica, senza passare da intermediari e con la consegna gratuita a domicilio.

Apple MacBook Pro Portatile, Display PROLED XDR da 16,3

Apple MacBook Pro Portatile, Display PROLED XDR da 16,3″, chip M5 Max | CPU 18-core e GPU 32-core, 36GB di memoria unificata, 2TB di archiviazione, Touch – Argento

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La prenotazione al prezzo minimo garantito è la modalità di preordine proposta da Amazon. Funziona così: effettuando subito l’ordine, se la spesa scenderà prima del lancio per qualche offerta, lo sconto verrà applicato in automatico durante il pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 30 ott 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
30 ott 2026
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