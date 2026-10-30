I MacBook Pro touch (PROLED) sono arrivati su Amazon

Hanno iniziato a comparire in preordine su Amazon i nuovi MacBook Pro con display PROLED touch, presentati questa settimana. Arriveranno ufficialmente sul mercato il 6 novembre, ma è già possibile comprarli al prezzo minimo garantito. Attenzione: così come già accaduto nelle scorse settimane con il lancio di iPhone Duo, non è da escludere che possano andare sold out in fretta.

Via al preordine dei nuovi MacBook Pro touch

È possibile scegliere tra diverse configurazioni del comparto hardware, a seconda delle esigenze, con chip M5 Pro e M5 Max (ognuno con CPU, GPU e Neural Engine per l’intelligenza artificiale), un quantitativo pari a 24, 36 o 48 GB di memoria unificata e vari tagli di SSD per l’archiviazione dei dati. Le versioni proposte sono due, con diagonale da 14,2 o 16,3 pollici, il pannello è sempre un OLED con supporto al tocco. Dai un’occhiata alla descrizione completa per saperne di più e per scoprire tutte le specifiche tecniche dei singoli modelli.

Il sistema operativo preinstallato è ovviamente macOS 27 Golden Gate, con accesso alle funzionalità AI incluse nella suite Apple Intelligence e agli aggiornamenti che verranno distribuiti nei prossimi anni. Insomma, sono portatili di fascia alta, pronti per gestire anche i carichi di lavoro più pesanti. Sia la vendita che la spedizione sono gestite direttamente dall’e-commerce attraverso la sua rete logistica, senza passare da intermediari e con la consegna gratuita a domicilio.

La prenotazione al prezzo minimo garantito è la modalità di preordine proposta da Amazon. Funziona così: effettuando subito l’ordine, se la spesa scenderà prima del lancio per qualche offerta, lo sconto verrà applicato in automatico durante il pagamento.