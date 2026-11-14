Microsoft 365: down causato da un intervento tecnico

Dopo circa 36 ore, Microsoft ha risolto il problema relativo alla sua piattaforma cloud. In tutto il mondo, gli utenti non hanno potuto accedere a Teams, Outlook, Copilot e altri servizi di Microsoft 365, inclusi quelli che usano i connettori di Claude. L’azienda di Redmond ha fornito alcune informazioni sull’accaduto. Un report dettagliato verrà pubblicato al termine dell’indagine.

Problema causato da un intervento di aggiornamento

Le prime segnalazioni da parte degli utenti sono arrivate nella serata del 12 novembre. Microsoft ha confermato il problema intorno alle 19 su X, indicando solo Exchange Online e Americhe come servizio e paesi interessati. Pochi minuti dopo ha comunicato che il malfunzionamento ha interessato anche gli altri servizi e tutti gli utenti nel mondo.

Nelle ore successive sono stati comunicati altri dettagli. A causa della “caduta” di vari server, quelli ancora online non hanno retto al carico, causando quindi un effetto domino che ha messo fuori uso i servizi di Microsoft 365. Un primo tentativo di ripristinare i servizi non ha avuto successo. Il problema è stato definitivamente risolto alle 7:09 di questa mattina, quindi dopo circa 36 ore.

L’azienda di Redmond ha usato un altro profilo su X per fornire le prime informazioni sulla causa:

Si è trattato di un problema tecnico non correlato ad aspetti cyber, AI o agenti. L’incidente è stato causato da una criticità insorta durante un precedente potenziamento della capacità di rete, emersa in seguito a una recente modifica alla rete stessa. Abbiamo risolto il problema alla radice e stiamo continuando a ripristinare il servizio per i clienti e nelle aree geografiche ancora interessate. Data l’entità della domanda abbiamo ripristinato i servizi in modo graduale, verificandone la stabilità a ogni passaggio. Sebbene ciò abbia richiesto più tempo, ha contribuito a garantire un ripristino stabile.

Nei prossimi giorni verrà pubblicato un report dettagliato sull’incidente. Quanto successo conferma la necessità di utilizzare servizi di aziende diverse, evitando l’eccessiva dipendenza da un singolo provider.