Claude down il 13 novembre: tutti gli aggiornamenti

Claude è down. Ci sono problemi nell’accesso e nell’utilizzo del chatbot di Anthropic. La conferma dell’anomalia arriva dalla dashboard ufficiale di Anthropic che fa riferimento a un numero elevato di errori. Aggiorneremo questo articolo con tutte le novità del caso.

I down di Claude del 13 novembre: cosa succede?

Come sempre accade in questi casi, il portale Downdetector raccoglie le segnalazioni degli utenti. Il grafico qui sotto mostro il picco dei feedback che si sta registrando in questo momento.

Sempre con riferimento alla dashboard ufficiale, Anthropic segnala un problema con l’integrazione di Microsoft 365. Ricordiamo che quest’ultimo, insieme ad Outlook, è affossato da un lungo blackout che prosegue fin da ieri.

Aggiornamento (13 novembre, ore 11:45)

Dopo un picco con migliaia di feedback inviati dagli utenti di Claude a Downdetector, la situazione sembra pian piano tornare alla normalità. Non è stato fin qui un venerdì mattina semplice per i colossi del cloud e dell’intelligenza artificiale.

… in aggiornamento

Disclaimer

È bene precisare che, quanto riportato in questo articolo, si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazioni raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori alla redazione oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere in alcun modo un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.