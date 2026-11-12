Gemini 4 Carbon: 5 usi concreti e i prompt da provare subito

Google ha la passione per i nomi evocativi… Dopo Argon, il modello consigliato per le attività quotidiane, arriva Carbon, che nel linguaggio dell’azienda di Mountain View significa: quello potente, quello che ragiona di più, quello che costa di più. Gemini 4 Carbon è il modello di punta della nuova generazione e, a differenza del fratello minore, non è fatto per rispondere a domande veloci o scrivere messaggi di posta. È progettato per affrontare compiti complessi che richiedono pianificazione, più passaggi di ragionamento e la capacità di verificare il proprio lavoro prima di consegnarlo.

Il rovescio della medaglia è la disponibilità. Carbon non è aperto a tutti: serve un abbonamento al piano più costoso di Google per usarlo nell’applicazione Gemini e su AI Mode. Gli sviluppatori possono accedervi attraverso l’interfaccia di programmazione a pagamento e l’ambiente di sviluppo dedicato. È il prezzo dell’esclusività. Detto questo, vale la pena sapere cosa sa fare. Cinque casi d’uso concreti, con cinque prompt.

Gemini 4 Carbon: 5 cose che gli altri chatbot ancora non fanno

1. Trasformare un mucchio di bollette in un bilancio familiare

Tenere sotto controllo le spese di casa significa di solito aprire estratti conto, sommare a mano, cercare di ricordare a cosa corrisponde quell’addebito ricorrente da 9,99 euro al mese e arrendersi a metà del secondo foglio di calcolo. Carbon è progettato per analizzare documenti densi di numeri e tenere traccia delle informazioni provenienti da più fonti contemporaneamente.

È possibile caricare i dati delle spese di tre mesi e chiedergli di raggruppare ogni movimento per categoria, calcolare i totali, individuare gli abbonamenti ricorrenti e segnalare dove la spesa è aumentata. Il modello produce un bilancio mensile con obiettivi di risparmio realistici e indica quali voci meritano una revisione per prime. Un avvertimento necessario: l’intelligenza artificiale può sbagliare i calcoli, quindi i totali vanno verificati a mano. E conviene evitare di caricare dati con numeri di conto o informazioni sensibili, il buon senso viene prima della comodità.

Prompt: Analizza queste tre mensilità di spese domestiche. Categorizza ogni movimento, individua gli abbonamenti ricorrenti e mostrami dove la spesa è aumentata. Crea un bilancio mensile con obiettivi di risparmio realistici e spiega quali voci dovrei rivedere per prime. Ricontrolla i calcoli prima di presentare i risultati.

2. Costruire un sito senza sapere programmare

Questo è forse l’uso più interessante per chi ha sempre avuto un’idea per un sito, ma non sa da dove cominciare. Carbon è in grado di lavorare su compiti di programmazione complessi, progettare interfacce e controllare il proprio codice alla ricerca di errori. Google mette a disposizione anche un ambiente di sviluppo dedicato per costruire applicazioni complete e esperienze tridimensionali.

L’esempio concreto: un pianificatore per le vacanze di famiglia che organizza l’itinerario giorno per giorno, tiene traccia del budget, include una lista delle cose da mettere in valigia e un conto alla rovescia fino alla partenza. Invece di passare ore a studiare un linguaggio di programmazione, si descrive quello che si vuole e Carbon genera un punto di partenza funzionante. Da lì si possono chiedere modifiche al design, funzioni aggiuntive o correzioni quando qualcosa non funziona. Non è magia, è un primo abbozzo che fa risparmiare settimane, a patto di rifinirlo.

Prompt: Costruisci un pianificatore interattivo per le vacanze di famiglia con un itinerario di cinque giorni, una lista delle cose da mettere in valigia, un registro del budget e un conto alla rovescia fino alla partenza. Rendilo colorato, facile da usare dal telefono e abbastanza semplice da essere capito anche dai bambini. Includi attività modificabili e verifica che tutti i pulsanti e i calcoli funzionino.

3. Rendere comprensibili gli argomenti di studio più ostici

La maggior parte dei chatbot sa spiegare un problema di matematica o riassumere una lezione di scienze. Carbon è progettato per andare oltre quando la domanda richiede più passaggi di ragionamento. Google dichiara che il modello ha capacità migliorate nel ragionamento scientifico, compresa la possibilità di esplorare approcci diversi e verificare i risultati.

Per chi studia, questo significa poter trasformare un capitolo incomprensibile del manuale in una guida personalizzata, con spiegazioni graduali e domande di esercitazione calibrate sul proprio livello. Un genitore per esempio, può usarlo per preparare verifiche su misura per i propri figli. Più ragionamento non garantisce una risposta corretta, ma la capacità di scomporre un problema in passaggi e di mostrare il percorso logico è già un passo avanti rispetto al semplice “ecco la risposta”.

Prompt: Sto studiando le leggi di Newton e faccio fatica a capire la differenza tra forza, massa e accelerazione. Spiega i concetti usando esempi quotidiani comprensibili a un ragazzo di seconda media. Poi crea cinque domande di esercitazione, partendo da quelle facili e aumentando la difficoltà. Includi le risposte separatamente e spiega ogni soluzione passo dopo passo.

4. Dare un senso ai documenti interminabili

Polizze assicurative, rapporti di ricerca, condizioni di servizio… I documenti che nessuno legge fino in fondo sono anche quelli che contengono le informazioni più importanti. Carbon supporta una finestra di contesto fino a un milione di token, perciò può elaborare centinaia di pagine in una sola richiesta. Può lavorare con testo, immagini, audio e video contemporaneamente.

L’uso più immediato è il confronto. Due polizze assicurative, per esempio: si caricano entrambe e si chiede al modello di individuare le differenze principali in termini di copertura, franchigie, esclusioni e costi a carico dell’assicurato. Il risultato è una tabella comparativa con i riferimenti alle pagine originali e una segnalazione di tutto ciò che non è spiegato in modo chiaro. Non sostituisce il consulente, ma fa in cinque minuti il lavoro di lettura che richiederebbe un pomeriggio intero, e consente di arrivare all’appuntamento con il consulente avendo già le domande giuste da fare.

Prompt: Confronta queste due polizze assicurative e individua le differenze principali in copertura, franchigie, esclusioni e costi a carico dell’assicurato. Crea una tabella comparativa, cita le pagine pertinenti e segnala tutto ciò che non è spiegato in modo chiaro. Non fare ipotesi sulle informazioni mancanti.

5. Creare un videogioco partendo da un’idea

Non serve essere uno sviluppatore di videogiochi per avere un’idea divertente. Con Carbon, si può provare a trasformare quell’idea in qualcosa di giocabile direttamente dal navigatore. Il modello genera il codice, individua i problemi, corregge gli errori e procede per tentativi fino a un risultato funzionante. Un gioco ambizioso richiederà probabilmente diversi cicli di aggiustamenti, ma si può sperimentare senza scrivere una sola riga di codice.

L’ambiente di sviluppo di Google è il punto di partenza migliore per questo tipo di progetto. Si descrive il gioco, quindi personaggi, meccaniche, livelli di difficoltà, grafica, e Carbon fa il resto, o almeno ci prova. Il risultato non sarà il prossimo campione di vendite, ma per un pomeriggio con i bambini o un prototipo da mostrare a qualcuno basta e avanza.