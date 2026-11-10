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Google Gemini 4 Carbon disponibile per tutti

Dopo circa due settimane di accesso limitato, Gemini 4 Carbon è disponibile per sviluppatori, ricercatori, aziende, scienziati e consumatori.
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Dopo circa due settimane di accesso limitato, Gemini 4 Carbon è disponibile per sviluppatori, ricercatori, aziende, scienziati e consumatori.
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Google ha annunciato la disponibilità di Gemini 4 Carbon per sviluppatori, aziende, scienziati e consumatori. Il nuovo modello era finora accessibile solo ad un numero limitato di organizzazioni che operano nel settore della sicurezza informatica. Probabilmente sono state rafforzate le protezioni contro gli abusi delle sue capacità cyber. È possibile anche sfruttare la nuova funzionalità Swarm.

Gemini 4 Carbon nell’app Gemini e in AI Mode

Google scrive che Gemini 4 Carbon è la scelta ideale per ottenere prestazioni elevate in flussi di lavoro agentici. Può analizzare documenti legali e finanziari complessi e generare fogli di lavoro, presentazioni e report, sfruttando ragionamento e comprensione visuale. Il modello eccelle inoltre nella programmazione agentica, nella progettazione 3D e in diversi compiti scientifici, tra cui matematica, biologia e fisica.

Come detto a fine ottobre, Gemini 4 Carbon è un modello specializzato nelle attività cyber. Può trovare vulnerabilità nei software e scrivere il codice delle patch. Questa capacità potrebbe essere però sfruttata dai malintenzionati per eseguire attacchi informatici. Google afferma che le protezioni consentono di bloccare il 99% degli usi per scopi offensivi. I test dimostrano inoltre che la percentuale di successo degli attacchi di prompt injection è 0%.

Sviluppatori, ricercatori, scienziati e aziende possono accedere a Gemini 4 Argon tramite API, AI Studio, Android Studio e Google Antigravity. I consumatori con abbonamento Google AI Ultra possono usare il modello nell’app Gemini e con AI Mode in Search. In Google Antigravity è disponibile l’anteprima di Swarm. La funzionalità permette di sfruttare un team di agenti per lo sviluppo del software. Un agente coordinatore assegna i compiti a sotto-agenti che operano in parallelo.

Fonte: Google

Pubblicato il 10 nov 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
10 nov 2026
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