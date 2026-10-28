Gemini 4 Carbon è il nuovo modello di Google con capacità cyber

Google ha annunciato Gemini 4 Carbon. È il migliore modello AI dell’azienda di Mountain View con capacità cyber. Può essere quindi utilizzato per trovare le vulnerabilità nei software e per scrivere il codice delle patch. Per ovvi motivi, l’accesso è inizialmente limitato a poche organizzazioni, ma verrà esteso gradualmente ai partner iscritti al Fairwind Program.

Gemini 4 Carbon supera GPT-6 Astra

Gemini 4 Carbon è basato su Gemini 4 Argon, quindi eredita e migliora ulteriormente tutte le sue capacità. In base ai risultati dei benchmark pubblicati da Google, il nuovo modello supera Argon, GPT-6 Astra, Claude Opus 5.5 e Claude Fable 5.1 in quasi tutti i compiti, tra cui programmazione agentica, comprensione multimodale e uso del computer.

La differenza è maggiore per quanto riguarda le capacità cyber. Supera i diretti concorrenti nella ricerca e nella validazione delle vulnerabilità, oltre che nella loro correzione (scrittura delle patch). Carbon ottiene un tasso di successo più che doppio rispetto ad Argon nella generazione di codice sicuro. Secondo il team di Chrome, Carbon genera patch oltre 10 volte migliori rispetto a quelle di un modello concorrente.

Gemini 4 Carbon sfrutta le stesse protezioni di Argon. In alcuni casi sono state migliorate. Argon esegue le istruzioni nascoste in pagine web o documenti (attacco prompt injection) nello 0,7% delle volte. Carbon resiste ad ogni tentativo di attacco (secondo i test di Google).

Carbon è anche più “allineato”, ovvero rispetta maggiormente gli input e non cerca di raggiungere gli obiettivi utilizzando scappatoie. In caso di dubbi non cerca di indovinare la soluzione, ma chiedere l’intervento dell’utente.

Come detto, l’accesso è riservato ad un numero limitato di organizzazioni che operano nel settore della sicurezza informatica. Google valuterà in seguito se metterlo a disposizione di aziende, sviluppatori e consumatori.