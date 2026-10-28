Amazon lancia una cornice digitale con note vocali per le foto

Si chiama Alexa Photo Frame ed è la prima cornice digitale di Amazon. Va a pestare i piedi a marchi come Aura, che in questo piccolo mercato di nostalgia elettronica si muovono da un po’. A differenza degli altri smart display di casa Amazon, qui lo schermo fa una cosa sola, mostrare le proprie foto, e le pubblicità non compaiono mai. Dentro però c’è comunque uno smart speaker, con Alexa Plus pronta a rispondere ai comandi vocali.

Costa 199,99 dollari nella versione nera. Per la variante in legno, betulla o noce, il prezzo sale a 229. È già in vendita.

Alexa Photo Frame: come funziona la cornice che sceglie le foto e riproduce le note vocali

Lo schermo è un touchscreen da 10 pollici con finitura “semi-opaca antiriflesso”. Amazon vuole che somigli a una stampa vera, di quelle che ingiallivano sul mobile del soggiorno. Un sensore di luce regola la luminosità durante la giornata, così la cornice non acceca a mezzanotte, né si spegne in pieno sole. Il supporto è staccabile.

Le foto arrivano da Amazon Photos, che per chi ha Prime offre spazio illimitato. Senza Prime la cornice funziona lo stesso e non richiede abbonamenti. L’app può fare il backup delle immagini da dispositivi Android e Apple e pescare anche da iCloud Photos. Google Photos, per ora, resta fuori dalla porta. Un’assenza non da poco, visto quante vite digitali abitano lì dentro.

L’utente può scegliere persone e album oppure lasciare tutto ad Alexa Plus, che si comporta come una sorta di curatore di mostre un po’ pignolo. Guarda la luce, cerca i sorrisi, tiene conto della stagione. E scarta da sola le schifezze che si accumulano in ogni galleria, tipo scontrini fotografati e screenshot.

C’è anche un vezzo romantico, la cornice può affiancare due foto legate da qualche somiglianza nascosta. L’esempio di Amazon è un bambino ritratto nella stessa posa a dieci anni di distanza. Un colpo basso al cuore, servito a colazione. Se invece si preferisce qualcosa di preciso, come la vacanza al mare dell’estate scorsa, basta chiedere ad Alexa di tirarla fuori.

Le foto che parlano

La novità più curiosa sono le note vocali. Dall’app Amazon Photos è possibile includere una registrazione a una foto, e la cornice la riproduce. Registrare direttamente sulla cornice, per ora, non si può. Amazon promette l’opzione più avanti.

Se si acquista per un regalo su Amazon, è possibile caricare in anticipo foto e album con le note vocali. Il destinatario accende la cornice, la configura e trova già ad aspettarlo la propria voce, magari con una battuta.