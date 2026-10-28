Amazon annuncia nuovi dispositivi Echo con Alexa+

Amazon ha annunciato cinque nuovi prodotti con Alexa+. Quattro appartengono alla famiglia Echo, ovvero Echo Show 16, Echo Dot, Echo Studio con Home Camera e Echo Time. Il quinto è Alexa Photo Frame, una cornice digitale che accede alle immagini conservate su Amazon Foto. Tutti i dispositivi possono essere già ordinati, ad eccezione di Echo Show 16 che arriverà a dicembre.

Echo Show 16

Echo Show 16 è uno smart display da 16 pollici (risoluzione full HD) con telaio in alluminio anodizzato. Gli utenti potranno acquistare anche la versione con tecnologia antiriflesso (Nanomatte), la stessa usata nel recente Alexa Tablet 12 Pro. Viene considerato un hub per la famiglia, in quanto offre funzionalità per ogni esigenza.

Quando fissato al muro può essere usato per visualizzare foto o calendari, per controllare i dispositivi smart presenti nell’abitazione (anche tramite Alexa+) e la riproduzione in streaming, sfruttando l’integrazione di Fire TV (c’è il telecomando) e i dieci altoparlanti (otto micro woofer e due tweeter).

L’interfaccia è personalizzabile tramite Screen Styles. Amazon offre anche uno stand (venduto a parte) che trasforma lo smart display in un monitor. Echo Show 16 integra una fotocamera da 13 megapixel con ottica grandangolare, auto-framing e visione notturna. La tecnologia Omnisense sfrutta sensori di temperatura e presenza per aumentare la temperatura o accendere la luce quando entra qualcuno nella stanza.

Il prezzo è 499,99 dollari con schermo standard e 569,99 dollari con schermo Nanomatte. Sarà in vendita dal 16 dicembre. Non sono noti prezzi e disponibilità per l’Italia.

Echo Dot

Il nuovo Echo Dot conserva la tradizionale forma sferica, ma integra ora uno smart home hub con supporto per Zigbee, Matter e Thread che permette ad Alexa di connettersi a centinaia di dispositivi compatibili, senza hub separato. È presente anche un extender eero Wi-Fi per ampliare la copertura della rete.

Amazon ha inoltre aggiunto la tecnologia Omnisense e utilizzato il chip proprietario AZ3 che sfrutta l’AI e i quattro microfoni per migliorare la qualità delle conversazioni con Alexa+ anche in ambienti rumorosi. Il nuovo Echo Dot può essere acquistato in Italia al prezzo di 104,99 euro.

Echo Studio con Home Camera

Echo Studio con Home Camera (telecamera per la casa) è un’altra novità. Combina in pratica smart speaker e videocamera di sicurezza da 13 megapixel. Gli utenti possono quindi controllare cosa succede nella propria abitazione in tempo reale tramite l’app Alexa.

La videocamera può essere sfruttata anche per chiedere ad Alexa+ informazioni sull’oggetto inquadrato. In futuro sarà possibile abbinare un dispositivo Fire TV per le videochiamate. Anche in questo modello ci sono smart home hub e Omnisense. Echo Studio con Home Camera può essere acquistato in Italia al prezzo di 259,99 euro.

Echo Time

Echo Time potrebbe essere definita la versione aggiornata di Echo Spot. È infatti uno smart clock che funziona da sveglia. Ci sono uno schermo touch da 3,2 pollici personalizzabile, lo smart home hub e la tecnologia Omnisense che, oltre a presenza e temperatura ambiente, rileva la respirazione tramite ultrasuoni (serve per svegliare l’utente nel momento ottimale in una finestra compresa tra 10 e 60 minuti rispetto all’orario impostato).

Echo Time può essere acquistato in Italia al prezzo di 214,99 euro.

Alexa Photo Frame

L’ultimo prodotto annunciato è Alexa Photo Frame. Si tratta di una cornice digitale con schermo touch da 10,1 pollici (risoluzione HD) che può mostrare le foto conservate in Amazon Photos. L’utente può chiedere ad Alexa+ di visualizzare foto con specifiche persone, animali o luoghi.

Il prezzo base di Alexa Photo Frame è 199,99 dollari. Non è noto se arriverà in Italia.