 Caffè buono come al bar con le offerte eBay del weekend
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Caffè buono come al bar con le offerte eBay del weekend

Assicurati un caffè buono come al bar grazie alle offerte eBay del weekend su capsule e cialde originali e compatibili a prezzi unici.
Caffè buono come al bar con le offerte eBay del weekend
Tecnologia Casa e Domotica
Assicurati un caffè buono come al bar grazie alle offerte eBay del weekend su capsule e cialde originali e compatibili a prezzi unici.
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Cialde e Capsule su eBay

600 Cialde Filtro carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Blu a soli 99,50 euro

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600 Cialde Filtro carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Blu gratis

600 Cialde Filtro carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Blu gratis

99,50128,17€-22%
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600 Cialde Filtro carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Rossa Red Rosso a soli 89,50 euro

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600 Cialde Filtro carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Rossa Red Rosso gratis

600 Cialde Filtro carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Rossa Red Rosso gratis

89,50102,69€-13%
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200 Cialde ESE 44 Caffè Borbone Light miscela 50% Blu 50% Dek Decaffeinato a soli 40,80 euro

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200 Cialde ESE 44 Caffè Borbone Light miscela 50% Blu 50% Dek Decaffeinato *

200 Cialde ESE 44 Caffè Borbone Light miscela 50% Blu 50% Dek Decaffeinato *

40,80113,40€-64%
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600 Cialde Carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Verde Dek Decaffeinato a soli 112 euro

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600 Cialde Carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Verde Dek Decaffeinato gratis

600 Cialde Carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Verde Dek Decaffeinato gratis

112,00143,73€-22%
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800 Cialde ESE 44 Caffè Borbone miscela Mia Magica NAPOLI Blu a soli 112 euro

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800 Cialde no 900 Capsule ESE 44 Caffè Borbone miscela Mia Magica NAPOLI Blu *

800 Cialde no 900 Capsule ESE 44 Caffè Borbone miscela Mia Magica NAPOLI Blu *

112,00
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400 Cialde Capsule Caffè Borbone Respresso Blu comp. Nespresso PROMO LIMITATA a soli 77 euro!

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400 Cialde Capsule Caffè Borbone Respresso Blu comp. Nespresso PROMO LIMITATA

400 Cialde Capsule Caffè Borbone Respresso Blu comp. Nespresso PROMO LIMITATA

77,0094,62€-19%
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400 Cialde Capsule Caffè Borbone Respresso Rossa comp. Nespresso PROMO LIMITATA a soli 74 euro!

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400 Cialde Capsule Caffè Borbone Respresso Rossa comp. Nespresso PROMO LIMITATA

400 Cialde Capsule Caffè Borbone Respresso Rossa comp. Nespresso PROMO LIMITATA

74,0089,30€-17%
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Pubblicato il 24 ott 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
24 ott 2026
Link copiato negli appunti