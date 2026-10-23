Sihoo Doro C300 Pro V2, la sedia ergonomica che si regola mentre ci si muove

Una sedia ergonomica si regola quasi sempre una volta sola, all’inizio: altezza, inclinazione, profondità del sedile, a volte i braccioli. Poi ci si siede e si comincia a lavorare, a studiare o a giocare, e dopo dieci minuti la postura è già cambiata. Ci si porta in avanti verso lo schermo, ci si lascia andare indietro, si sposta il peso su un fianco. Le regolazioni, però, sono rimaste quelle di prima.

Con la Doro C300 Pro V2 Sihoo prova a ribaltare il punto di partenza. È la prima sedia ergonomica pensata per offrire un supporto adattivo a tutto il corpo, e l’obiettivo è che sia la seduta a seguire chi la usa, non il contrario. Il marchio lavora su questo tipo di prodotto da quindici anni e ha scelto per l’occasione un nome a due livelli: una base tecnica, DynaCore, e un sistema di adattamento, SyncroFlex.

Come funziona

DynaCore tiene insieme quattro zone, cioè poggiatesta, zona lombare, schienale e braccioli, e le fa muovere in modo coordinato. Una sensoristica legata al baricentro rileva lo spostamento del corpo e i supporti lo accompagnano, evitando i vuoti che si creano tra la schiena e lo schienale quando ci si inclina. In pratica, chi si reclina per fare una pausa non deve ritrovare la sedia al punto di partenza né cercare un nuovo equilibrio.

SyncroFlex si occupa invece dell’adattamento iniziale. Una struttura a doppia molla e doppia guida legge la curvatura della colonna e permette allo schienale di scorrere insieme ai movimenti, così che la posizione giusta si trovi già nei primi istanti, senza una lunga fase di prove. Il vantaggio è evidente in una casa o in uno studio dove la sedia è usata da più persone con corporature diverse.

La parte lombare merita un discorso a sé, perché è quella in cui molte sedute cedono. Il supporto lombare dinamico di seconda generazione scende insieme a chi si reclina e prevede tre livelli: il primo per stare dritti e concentrati, il secondo per le pause, il terzo leggermente inclinato per sostenere l’area sacrale. Rispetto alla C300 la superficie è più ampia e una molla aggiuntiva scarica la pressione, un dettaglio che si nota soprattutto sulle corporature più robuste.

Braccioli, testa e dettagli

I braccioli 8D della Sihoo Doro C300 Pro V2 sono la differenza più visibile rispetto al modello precedente, che ne aveva quattro. L’escursione è di 85 mm in altezza, 40 mm in avanti e indietro e 125 mm in larghezza, con rotazione verso l’interno e l’esterno e inclinazioni diverse a seconda dell’uso. La parte posteriore si può ribaltare verso l’alto per appoggiare i gomiti mentre si legge o si gioca con una console portatile, e quando lo schienale si reclina i braccioli lo seguono. Per scrivere conviene portarli all’altezza del piano della scrivania: le spalle restano basse e i gomiti non sono sospesi.

Il poggiatesta 3D è più largo che in passato e accompagna il collo in avanti, all’indietro e nelle piccole rotazioni. Sotto la seduta lavora un meccanismo sensibile al peso, che adegua la resistenza dello schienale a chi si siede: una persona leggera e una più pesante ottengono lo stesso movimento morbido, senza dover regolare una manopola. La seduta distribuisce la pressione su cosce e anche e ha la profondità regolabile, mentre la rete di schienale e sedile è pensata per far circolare l’aria anche nelle sedute lunghe.

L’inclinazione arriva a 135° con il poggiapiedi. In uso quotidiano le posizioni più utili sono due: circa 105° per le attività che richiedono attenzione e 120° per leggere, pensare o lavorare in modo più rilassato. Oltre, la sedia diventa un posto dove staccare per qualche minuto, magari durante una pausa o dopo una partita lunga.

Sul fronte della solidità, l’intera sedia ha la certificazione IGR, lo standard di riferimento per la sicurezza e la durata dei mobili da ufficio.

Prezzo e dove acquistarla

La Doro C300 Pro V2 è disponibile in nero e in bianco. Il modello nero senza poggiapiedi costa 459,99 euro a listino ed è proposto a 429,99 euro. Chi acquista sullo Sihoo Store può applicare il codice riservato ai lettori, SihooPU, per un ulteriore sconto del 6%. Il codice è valido solo sullo store ufficiale. La sedia è in vendita anche su Amazon.