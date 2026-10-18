Apple HomeView con braccio robotico nel 2027?

HomeView è il primo smart display di Apple. Annunciato il 13 ottobre arriverà negli store il 13 novembre (non in Italia). Il prezzo è piuttosto accessibile alla maggioranza degli utenti, quindi avrà sicuramente un grande successo. L’azienda di Cupertino ha già avviato lo sviluppo di una versione con braccio robotico che potrebbe essere lanciata sul mercato entro il 2027.

HomeView da 9 pollici che segue l’utente

Il debutto dello smart display di Apple era previsto nel 2024, ma è stato posticipato per i noti problemi con l’intelligenza artificiale. L’arrivo di HomeView è quindi avvenuto la scorsa settimana con la versione potenziata di Siri (non disponibile in Italia). Questo ritardo spiega perché è stato utilizzato il vecchio chip A18, solo 8 GB di RAM e uno schermo da 7 pollici con cornici piuttosto evidenti.

In pratica, i componenti hardware erano stati già scelti, ma il software era ancora incompleto per l’assenza di Siri AI, principale modalità di interazione. L’accumulo anticipato di scorte nei magazzini ha tuttavia permesso di mantenere basso il prezzo finale (299 dollari), prima del cosiddetto RAMaggedon.

Secondo Mark Gurman, i principali difetti di HomeView sono due. Il primo è la scarsa disponibilità di app. Non è possibile installarle dallo store, ma è necessario usare quelle presenti sull’iPhone (come con CarPlay). Per lo streaming video c’è solo Apple TV. Il secondo è l’assenza di rotazione dello schermo. È fissato alla base in cui ci sono gli altoparlanti.

Apple ha già trovato la soluzione, avviando lo sviluppo della versione con braccio robotico. Il design è simile, ma lo schermo sarà di 9 pollici e soprattutto ruoterà automaticamente di 360 gradi. Lo smart display riconoscerà la voce e si girerà verso la persona che parla. Seguirà inoltre l’utente che si muove nella stanza durante una videochiamata con FaceTime (come faceva l’Echo Show 10 di Amazon).

Dovrebbe essere annunciato entro il 2027 o all’inizio del 2028. Al momento non è noto il nome, ma è certo che non sostituirà l’attuale HomeView.