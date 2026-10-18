Perplexity SPACE: sandbox open source per agenti AI

Perplexity Computer è stato uno dei primi agenti AI personali ad arrivare sul mercato. Ogni attività viene eseguita in un ambiente di elaborazione isolato (sandbox) con accesso ad un file system reale, un browser reale e strumenti reali. L’azienda californiana ha annunciato che la sandbox SPACE è ora open source, quindi disponibile a tutti.

Elevata sicurezza per sistemi agentici

Fino al mese di luglio, Perplexity usava la sandbox di un provider esterno (non è noto il nome). Da circa tre mesi utilizza SPACE (Sandboxed Platform for Agentic Code Execution), una soluzione più robusta sviluppata internamente. In base ai risultati di settembre, nessuno dei modelli AI testati è uscito dalla sandbox con tecniche simili a quelle sfruttate dagli agenti di OpenAI per attaccare Hugging Face.

SPACE è ora open source, quindi gli sviluppatori possono creare ambienti isolati per gli agenti AI. Il codice sorgente è stato pubblicato su GitHub. Gli agenti possono accedere a file e tool per eseguire le varie attività, senza correre il rischio di “uscire” su Internet. Gli sviluppatori possono comprendere il funzionamento di SPACE e adattarla alle proprie esigenze, invece di ricreare l’infrastruttura sottostante.

Ogni sandbox SPACE viene eseguita all’interno di una piccola macchina virtuale dotata di un proprio sistema operativo, creando un confine di isolamento tra il lavoro dell’agente e il sistema host. Un piano di controllo centrale coordina le operazioni di creazione, sospensione, ripresa o rimozione di tali spazi di lavoro.

Diverse aziende usano già SPACE. Akamai ha lanciato SPACE sulla propria piattaforma cloud e collabora con Perplexity per metterla a disposizione dei propri clienti. Crusoe ha avviato una collaborazione con Perplexity per integrare SPACE nel proprio portafoglio di servizi di intelligenza artificiale gestiti (Managed AI Services). CoreWeave ha pubblicato una guida alla configurazione destinata agli sviluppatori che desiderano implementare SPACE su CKS.

Gli sviluppatori possono consultare le istruzioni di configurazione e le linee guida sulla sicurezza di SPACE per implementarla nei propri sistemi basati su agenti. Il repository e la documentazione definiscono le configurazioni supportate e i componenti inclusi.