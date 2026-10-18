Quali lavori l'AI non può sostituire secondo ChatGPT e Claude

Il mese scorso quattro chatbot avevano elencato i lavori più a rischio di sostituzione da parte dell’intelligenza artificiale, e il risultato com’era prevedibile, è inquietante per chiunque lavori con dati, testi o compiti ripetitivi. La domanda opposta è altrettanto interessante: quali lavori sono al sicuro? ChatGPT, Gemini, Claude e Perplexity hanno ricevuto la stessa richiesta.

I lavori più sicuri dall’AI

Prompt utilizzato: Classifica i dieci lavori più sicuri dalla sostituzione da parte dell’AI nel prossimo futuro.

Il risultato rivela uno schema chiaro, e le ragioni per cui certi mestieri restano fuori dalla portata delle macchine sono più evidenti di quanto ci si aspetti.

Le liste dei quattro chatbot differiscono nei dettagli ma convergono su un profilo preciso. I lavori più protetti dall’automazione condividono una combinazione di caratteristiche che l’intelligenza artificiale non è in grado di replicare: lavoro fisico in ambienti imprevedibili, giudizio complesso in situazioni ad alto rischio, connessione emotiva profonda e responsabilità legale e professionale che richiede una persona in carne e ossa.

Elettricisti e idraulici compaiono nelle liste di tutti e quattro i chatbot. Non perché siano lavori semplici, al contrario. Ogni impianto è diverso, ogni edificio ha le sue sorprese nascoste dietro i muri, ogni intervento richiede adattamento in tempo reale a condizioni che nessun modello può prevedere da un ufficio nel cloud. Un robot può assemblare componenti identici in una fabbrica. Non può infilarsi sotto un lavandino in un appartamento degli anni Cinquanta e capire perché il tubo perde.

Anche su infermieri e personale sanitario i chatbot sono concordi. L’AI può analizzare esami, suggerire diagnosi e ottimizzare i turni. Non può tenere la mano a un paziente spaventato, valutare se qualcosa non sembra giusto sulla base di un’intuizione clinica sviluppata in anni di esperienza o prendere decisioni in una situazione che cambia secondo per secondo.

Vigili del fuoco e paramedici rappresentano l’estremo della categoria: ambienti caotici, decisioni in frazioni di secondo, condizioni fisiche che cambiano continuamente e la necessità di una presenza umana che nessun drone o robot può sostituire quando qualcuno è intrappolato in un edificio in fiamme.

Consulenti di salute mentale e psicoterapeuti sono forse la sorpresa meno ovvia della lista. L’AI può simulare empatia con una competenza inquietante. Ma la terapia funziona sulla base della relazione umana, della fiducia costruita nel tempo, della capacità di cogliere ciò che il paziente non dice. Un chatbot che risponde capisco come ti senti non capisce nulla, produce una sequenza di parole statisticamente appropriata. La differenza, per chi è dall’altra parte della conversazione, è enorme.

Chirurghi compaiono in tre liste su quattro. La chirurgia combina precisione fisica estrema, decisioni in tempo reale e responsabilità professionale che non può essere delegata a una macchina. L’AI può assistere, e già lo fa, ma la mano che opera e la mente che decide restano umane.

Insegnanti di sostegno e della prima infanzia sono un’altra categoria al sicuro dall’AI. Insegnare a un bambino di cinque anni o supportare uno studente con bisogni speciali richiede pazienza, adattamento continuo, lettura emotiva e una presenza fisica e affettiva che nessun sistema automatizzato può offrire.

Le scelte uniche di ciascun chatbot

Ogni chatbot ha inserito nella propria lista lavori che gli altri non hanno menzionato, e queste scelte uniche sono spesso le più interessanti.

ChatGPT è stato l’unico a citare gli specialisti di sicurezza informatica, e per un motivo ben preciso. L’AI viene usata anche dagli hacker, e questo crea nuove sfide difensive che richiedono professionisti umani capaci di investigare, valutare i rischi e rispondere agli incidenti.

Gemini ha scelto gli artisti, come pittori, scultori, artisti dello spettacolo, insieme agli assistenti sociali e agli chef di alto livello. La spiegazione sugli chef è particolarmente convincente: la cucina di alto livello si basa sulla percezione sensoriale umana, quindi gusto, olfatto, consistenza, insieme alla progettazione creativa dei menu e alla gestione della velocità e del calore in una cucina reale. Le macchine che preparano cibo in serie esistono già. Uno chef che crea un piatto nuovo no.

Claude ha incluso il clero e le guide spirituali, con una spiegazione che tocca il cuore della questione: le persone si rivolgono ai leader religiosi per trovare significato, rituali e comunità nei momenti cruciali della vita, come matrimoni, funerali, crisi personali. Il valore sta nella presenza dell’essere umano. Una versione artificiale manca il punto.

Perplexity è stato l’unico a menzionare i dentisti, una scelta che sorprende per la sua assenza dalle altre liste. L’odontoiatria combina decisioni cliniche con procedure precise all’interno della bocca di ogni singolo paziente. L’AI può assistere con la diagnostica e la pianificazione, ma il trattamento richiede competenze fisiche specializzate, interazione con il paziente e responsabilità professionale diretta.

Il denominatore comune: cosa rende un lavoro a prova di AI

Secondo ChatGPT, chi volesse scegliere una carriera oggi con l’obiettivo di restare occupato nei prossimi 10-20 anni, la priorità spetterebbe ai lavori che richiedono lavoro fisico in ambienti imprevedibili, fiducia umana, giudizio complesso e responsabilità nel mondo reale.

Gemini ha aggiunto cinque qualità che rendono un lavoro resistente all’automazione: destrezza fisica in ambienti non strutturati, connessione emotiva in situazioni ad alto rischio, presenza fisica obbligatoria, responsabilità normativa complessa e percezione sensoriale che le macchine non possono replicare.

I lavori che l’AI sostituisce per primi sono quelli prevedibili, basati su regole, dati strutturati e risultati standardizzati. I lavori che restano al sicuro sono quelli imprevedibili, dove ogni situazione è diversa, dove il giudizio umano non è un optional e dove la presenza fisica di una persona non è sostituibile con uno schermo.

L’AI può già assistere in quasi tutti questi mestieri, analizzare le radiografie per il dentista, ottimizzare i percorsi per i vigili del fuoco, suggerire approcci terapeutici per lo psicologo. Ma assistere e sostituire sono due cose profondamente diverse. E per questi dieci lavori, la distanza tra le due resta, per ora, incolmabile.