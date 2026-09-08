I 10 lavori più a rischio secondo ChatGPT, Gemini e Claude

L’arrivo dell’intelligenza artificiale sta trasformando profondamente il mondo del lavoro, e i numeri non sono rassicuranti. Secondo le previsioni, entro il 2030 fino a 92 milioni di posti di lavoro potrebbero essere sostituiti a livello globale a causa dell’AI e delle trasformazioni del mercato. Nel prossimo decennio, inoltre, un numero crescente di professioni potrebbe essere esposto al rischio di automazione.

Ma quali lavori saranno sostituiti per primi? Ecco cosa ne pensano ChatGPT, Gemini, Claude e Perplexity. Prompt: Classifica i dieci lavori più a rischio di essere sostituiti dall’AI nei prossimi anni.

Quali lavori spariranno a causa dell’AI

Su un ruolo non c’è stato alcun disaccordo: l’addetto al servizio clienti di primo livello. Tutti e quattro i chatbot lo hanno inserito nella propria lista dei dieci lavori più a rischio.

La spiegazione più chiara è arrivata da Perplexity: i chatbot e gli assistenti vocali possono già rispondere alle domande frequenti, controllare lo stato degli ordini, reimpostare gli account, fissare appuntamenti, gestire i resi semplici e smistare le richieste, 24 ore su 24, senza pause, senza ferie, senza malattia.

È desolante, ma tant’è. Chiunque abbia mai avuto bisogno di parlare con una persona vera dopo mezz’ora passata a premere tasti su un menu automatico sa che la sostituzione dell’essere umano con la macchina nel servizio clienti non è sempre un miglioramento, è spesso una riduzione del servizio mascherata da efficienza.

Oltre all’unanimità sul servizio clienti, i chatbot concordano su diversi altri ruoli, non tutti e quattro contemporaneamente, ma con sovrapposizioni che rivelano uno schema chiaro.

Secondo tre chatbot su quattro, ChatGPT, Gemini e Perplexity, gli addetti all’inserimento dati sono tra i lavori più a rischio. Copiare informazioni da un formato a un altro è esattamente il tipo di compito ripetitivo e basato su regole in cui le macchine eccellono.

Concordano sugli impiegati contabili e della gestione stipendi e sugli assistenti legali e paralegali. In entrambi i casi, il denominatore comune è il lavoro basato su documenti strutturati, ricerche in archivi e applicazione di procedure standardizzate, compiti che l’AI automatizza con una velocità e un costo che nessun essere umano può eguagliare.

ChatGPT, Claude e Perplexity concordano su un ruolo che tocca un nervo scoperto: il redattore di contenuti e il copywriter di base. Non lo scrittore creativo, il giornalista investigativo, o l’autore di romanzi, il professionista che produce testi di routine, descrizioni di prodotti, comunicati standard. È il livello di scrittura che l’AI sa già replicare in modo competente, cosa che rende il ruolo vulnerabile non perché le macchine scrivano meglio, ma perché scrivono abbastanza bene a un costo infinitamente inferiore.

Secondo ChatGPT e Gemini, sono a rischio anche gli operatori di telemarketing e i venditori telefonici di base, oltre agli sviluppatori di software junior. Due ruoli che condividono la stessa vulnerabilità, sono la versione di ingresso di professioni che, ai livelli superiori, restano molto più sicure.

Gemini e Claude concordano su traduttori e interpreti, un’area in cui l’AI ha fatto progressi enormi ma in cui la sfumatura culturale, il contesto e il registro restano sfide aperte per le macchine.

Ogni chatbot inserisce un ruolo che nessuno degli altri menziona. ChatGPT è l’unico a citare i grafici. Gemini include gli analisti di base per le ricerche di mercato e i dati finanziari. Claude tira in ballo gli annunciatori radiofonici e i conduttori di programmi automatizzati, una previsione che speriamo resti tale. Perplexity inserisci gli archivisti e gli addetti alla gestione dei documenti.

Il denominatore comune: la prevedibilità

Il filo rouge è la prevedibilità. I lavori basati su regole strutturate, recupero di dati, generazione di testo standard o transazioni di routine sono quelli che l’automazione raggiunge per primi. Non perché siano lavori facili, molti richiedono competenze reali, ma perché sono lavori il cui output è sufficientemente prevedibile da poter essere replicato da un sistema che segue schemi.

Al polo opposto, i lavori che richiedono destrezza fisica in ambienti non strutturati, intelligenza emotiva complessa, responsabilità strategica ad alto rischio o competenze manuali specialistiche, come medici, elettricisti, idraulici, strateghi aziendali, restano molto più resistenti. Non perché l’AI non possa aiutare in quei campi, ma perché non può sostituire il giudizio umano che li definisce.

Cosa significa per chi lavora

La reazione più comune a queste liste è il panico o il rifiuto. Nessuno dei due è utile. La domanda più produttiva non è “il mio lavoro è nella lista?” ma “quanto del mio lavoro è prevedibile?”

Perché l’AI non sostituisce i lavori, sostituisce i compiti. Un contabile che passa l’ottanta per cento del tempo a inserire dati e il venti per cento a consigliare i clienti è molto più a rischio di un contabile che fa l’opposto. Uno scrittore che produce contenuti di routine è più vulnerabile di uno che sviluppa idee originali. Uno sviluppatore che scrive codice standard è più esposto di uno che progetta architetture complesse.

Il consiglio che nessun chatbot formula esplicitamente, ma che tutti e quattro implicitamente suggeriscono è lo stesso: bisogna spostarsi verso la parte del proprio lavoro che le macchine non sanno replicare. La creatività, il giudizio, la relazione umana, la capacità di gestire l’imprevisto, sono le competenze che nessuna AI, almeno per ora, può eguagliare.