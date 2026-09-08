 Arm Mali G2 Ultra-NX: GPU mobile con grafica AI
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Arm Mali G2 Ultra-NX: GPU mobile con grafica AI

Arm ha svelato la piattaforma CSS for Mobile 2 con la nuova GPU Mali G2-Ultra NX che integra un acceleratore AI per le tecnologie neurali.
Arm Mali G2 Ultra-NX: GPU mobile con grafica AI
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Arm ha svelato la piattaforma CSS for Mobile 2 con la nuova GPU Mali G2-Ultra NX che integra un acceleratore AI per le tecnologie neurali.
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Arm ha annunciato CSS for Mobile 2, una nuova piattaforma di calcolo che combina AI agentica e grafica AI nativa. I componenti principali sono un cluster di CPU C2-Ultra/Pro e la GPU Mali G2-Ultra NX che supporta il Neural Super Sampling (NSS), simile al DLSS di NVIDIA. La GPU è stata integrata nel chip XRING O3 degli Xiaomi 18 Fold e Pad 9 Pro Max.

Arm CSS for Mobile 2 e Mali G2-Ultra NX

La piattaforma Arm CSS for Mobile 2 è stata sviluppata per gestire i carichi di lavoro agentici sfruttando CPU e GPU in maniera ottimale. Il cluster di CPU è formato da due core C2-Ultra e sei core C2-Pro. Sono inoltre presenti due unità Scalable Matrix Extension 2 (SME2). Arm sottolinea l’incremento di prestazioni rispetto alla precedente generazione nell’esecuzione dei modelli AI, nella navigazione web e nel lancio delle applicazioni, oltre alla diminuzione dei consumi.

La novità più interessante è Mali G2-Ultra NX. Si tratta della prima GPU Mali con acceleratore AI integrato. Supporta tre tecnologie neurali, simili a quelle presenti nelle GPU desktop, che consentono di migliorare la qualità grafica dei giochi mobile:

  • Neural Super Sampling (NSS): ricostruisce immagini ad alta risoluzione a partire da rendering a bassa risoluzione, riducendo la quantità di lavoro di rendering convenzionale necessario per produrre un’immagine finale di alta qualità
  • Neural Frame Rate Upscaling (NFRU): genera fotogrammi intermedi per aumentare il frame rate e offrire un gameplay più fluido
  • Neural Super Sampling and Denoising (NSSD): combina l’upscaling neurale con la riduzione del rumore per migliorare la qualità dell’immagine in scene con ray tracing, illuminazione e ombre complesse

Il risultato finale si può vedere in questa demo:

La GPU integra anche un nuovo execution engine che offre maggiori prestazioni e una migliore efficienza energetica. È infine presente un’unità ray-tracing di terza generazione che supporta illuminazione, ombre, riflessi e geometrie più complesse.

Fonte: Arm

Pubblicato il 8 set 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
8 set 2026
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