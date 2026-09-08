Pavimento pulito senza fare nulla con il roborock Q7 L5+ (stazione inclusa)

Le pulizie di casa ti stressano e vorresti trovare qualcosa che ti agevoli senza dover spendere una beccata di soldi? Allora dai un’occhiata a questa ottima promozione che si trova solo su Amazon. Se fai presto puoi mettere le mani sul roborock Q7 L5+, con stazione di svuotamento automatico, a soli 189,98 euro, invece che 244,50 euro.

Sul prezzo indicato da Amazon c’è quindi uno sconto del 22% e potrai risparmiare più di 54 euro sul totale. Inoltre puoi pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina. Si tratta di un’offerta a tempo limitato perciò non tardare.

roborock Q7 L5+ è il perfetto alleato per le pulizie

Con il roborock Q7 L5+ ti dimenticherai praticamente di pulire il pavimento perché a renderlo splendente ogni giorno ci pensa lui. È dotato di un’aspirazione molto potente da 8.000 Pa che rimuove facilmente la polvere, i peli di animali domestici, i capelli e anche i detriti. Inoltre possiede un serbatoio dell’acqua con 3 livelli differenti di rilascio che potrai decidere in base alle tue esigenze per una pulizia completa in una sola passata.

La navigazione con scansione LiDAR a 360° mappa la tua stanza in modo veloce e preciso e memorizza fino a 3 mappe su piani diversi ottimizzando poi il percorso migliore. Con la stazione di svuotamento automatico inclusa puoi stare tranquilla per quasi due mesi e dovrai semplicemente svuotare il sacchetto da 2,7 litri una volta pieno. Garantisce una pulizia continua fino a 150 minuti o 220 ㎡ (170 ㎡ in modalità aspirazione).

Insomma questa è una promozione da non perdere per nessun motivo al mondo. Perciò prima che finisca e il prezzo torni alla normalità vai su Amazon e acquista il tuo roborock Q7 L5+, con stazione di svuotamento automatico, a soli 189,98 euro, invece che 244,50 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.