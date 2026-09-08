Il DLSS 5 penalizza le prestazioni: Nvidia deve correre ai ripari

Nvidia ha ufficialmente lanciato il DLSS 5 sulle schede grafiche RTX 50 qualche giorno fa. Questa generazione del Deep Learning Super Sampling si distingue per l’integrazione della nuova tecnologia di rendering neurale guidato dal 3D. Quest’ultima si basa sul lavoro della GPU e sfrutta l’AI per trasformare le immagini e conferire loro un aspetto più realistico.

Il DLSS 5 divide la comunità dei giocatori. Alcuni ritengono che si tratti di un progresso tecnico formidabile che ci avvicina al fotorealismo nei videogiochi, mentre altri gridano all’AI slop e alla deformazione della direzione artistica prevista dagli sviluppatori. Un altro problema potrebbe compromettere la reputazione del DLSS 5: il suo consumo energetico e il suo impatto negativo sulle prestazioni.

DLSS 5, prestazioni Nvidia in calo: i test sulla RTX 5090

Sin dai suoi esordi, il DLSS è una funzionalità che permette di migliorare il framerate durante il gioco consentendo alla GPU di calcolare l’immagine a una risoluzione inferiore rispetto a quella target, per poi completarla tramite artifici. Per molti giocatori, il DLSS è considerato l’opzione che offre la possibilità di giocare con effetti grafici superiori senza perdere fluidità, oppure di giocare nelle condizioni grafiche abituali beneficiando di un maggior numero di fotogrammi al secondo.

Ciò che risulta sconcertante e controintuitivo con il DLSS 5 è che questa volta influisce direttamente sulla parte grafica. E così facendo, provoca un calo delle prestazioni. Tom’s Hardware ha realizzato una serie di test, e i risultati sono piuttosto preoccupanti. Per il momento, solo NBA 2K27 è ufficialmente compatibile con il DLSS 5. Ma utilizzando lo strumento OptiScaler, che permette di aggirare le restrizioni hardware per forzare l’uso di una tecnologia (DLSS, FSR o XeSS) su un dispositivo normalmente non supportato, la testata è riuscita ad attivare il DLSS 5 su altri giochi.

I test sono stati realizzati con una RTX 5090 Founders Edition. La configurazione scelta è stata la seguente: qualità target in uscita 4K con DLSS attivo per un input a 1920 x 1080p, senza tecnologia di generazione di immagini, e con i parametri di rasterizzazione e ray-tracing (o path tracing quando disponibile) al massimo. In queste condizioni, sono state effettuate misurazioni con il DLSS 5 e senza.

Il DLSS 5, troppo esigente per le nostre schede grafiche?

Per Cyberpunk 2077, la RTX 5090 FE offre una media di 88,3 fotogrammi al secondo quando il DLSS non è attivo. Una volta attivato, si assiste a un pesante calo del framerate, che scende sotto i 60 fps (51,3 per l’esattezza). Al tempo stesso, il consumo energetico aumenta da 482 a 551 W. In altre parole, la scheda grafica necessita di più energia per produrre un’immagine meno fluida.

La cosa è ancora più evidente per Hogwarts Legacy. Il gioco raggiunge 121,1 fotogrammi al secondo in media senza DLSS, e il framerate viene quasi dimezzato con il DLSS 5, che crolla a 62,8 fotogrammi al secondo. Anche in questo caso, il consumo della RTX 5090 FE è nettamente più elevato: 417 W senza il DLSS 5 e 547 W quando entra in azione.

Gli ultimi test sono stati realizzati su Control, che resta tuttora un riferimento in materia di ray-tracing. La scheda grafica consumer (non personalizzata da produttori terzi) più potente di Nvidia a oggi riesce a mostrare 87,5 fotogrammi al secondo sul titolo di Remedy. Quando il DLSS 5 entra in gioco, bisogna accontentarsi di 50,9 fotogrammi al secondo. In questo scenario, il fabbisogno energetico non aumenta di molto (da 563 a 575 W), ma solo perché la versione Founders Edition della RTX 5090 è limitata a 575 W. Qui viene spinta al limite e ha raggiunto il suo massimo.

Teniamo presente che un supporto ufficiale del DLSS 5 dovrebbe offrire prestazioni migliori rispetto al passaggio tramite OptiScaler. La differenza, tuttavia, dovrebbe rivelarsi piuttosto limitata. Nvidia ha già annunciato che il DLSS 5 sarà reso disponibile sulle RTX 40. Si può temere un impatto ancora più significativo sulle prestazioni per queste schede grafiche, il cui NPU è meno potente. Si spera che diverse ottimizzazioni permettano di risolvere questi problemi e di migliorare l’esperienza. Nel frattempo, forse è meglio evitare il DLSS 5.