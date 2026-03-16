NVIDIA DLSS 5 è un game changer: il ChatGPT dei videogiochi

Il piatto forte della GPU Technology Conference organizzata oggi da NVIDIA è l’annuncio della tecnologia DLSS 5. Certo, bisognerà vederla in azione sui nostri schermi, ma le prime demo mostrate sembrano spalancare le porte a un’esperienza videoludica finalmente degna dell’etichetta next-gen. Almeno dal punto di vista grafico, si intende, aspettando anche innovazioni a livello di gameplay.

Giochi con grafica next-gen grazie a NVIDIA DLSS 5

Per esteso si legge Deep Learning Super Sampling ed è il sistema che si occupa di ottimizzare un’immagine facendo leva sull’intelligenza artificiale, migliorandone la risoluzione e non solo. Nella quinta generazione appena svelata c’è una novità chiamata 3D-Guided Neural Rendering che lo stesso CEO Jensen Huang ha in qualche modo paragonato a un filtro AI per i titoli. È in azione nel filmato qui sotto.

In un passaggio del comunicato ufficiale, NVIDIA definisce l’arrivo di DLSS 5 come il momento GPT per la grafica . Un game changer, insomma, un po’ come lo è stato ChatGPT nel suo ambito. Ciò che balza subito all’occhio è la resa fotorealistica del risultato finale, in termini di illuminazione e fedeltà dei materiali applicati alle superfici.

DLSS 5 prende in input i vettori di colore e movimento del gioco per ogni fotogramma e utilizza un modello di intelligenza artificiale per arricchire la scena con illuminazione e materiali fotorealistici ancorati al contenuto 3D di origine e coerenti da un fotogramma all’altro. DLSS 5 funziona in tempo reale fino a una risoluzione 4K per un’esperienza di gioco fluida e interattiva.

Non è stato scelto solo Resident Evil Requiem come banco di prova per il motore di rendering neurale, ma anche un titolo popolare come FC 26. Questa la breve clip dedicata alla simulazione calcistica.

L’arrivo della tecnologia DLSS 5 è previsto per l’autunno, inizialmente sulle schede della serie RTX 50. Tra gli altri giochi che ne garantiranno il supporto figurano AION 2, Assassin’s Creed Shadows, Black State, CINDER CITY, Delta Force, Hogwarts Legacy, Justice, NARAKA: BLADEPOINT, NTE: Neverness to Everness, Phantom Blade Zero, Resident Evil Requiem, Sea of Remnants, Starfield, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered e Where Winds Meet.