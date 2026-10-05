Braccio di ferro tra Apple e UE: quando arriverà Siri AI?

Gli utenti europei possono acquistare i nuovi iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, ma non troveranno Siri AI. La versione aggiornata dell’assistente personale non è ancora disponibile in Europa perché Apple deve garantire l’interoperabilità in base al Digital Markets Act (DMA). Secondo Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, il braccio di ferro tra l’azienda di Cupertino e la Commissione europea durerà ancora a lungo.

Siri AI non arriverà prima del 2027

Apple ha rilasciato iOS 27 e iPadOS 27 il 14 settembre. È possibile quindi installare la nuova versione dei sistemi operativi su iPhone e iPad supportati. Per le funzionalità di Apple Intelligence sono necessari i modelli più recenti. Su nessuno dei dispositivi venduti in Europa è presente Siri AI. L’azienda di Cupertino ha spiegato che la versione potenziata dell’assistente non è disponibile per colpa del Digital Markets Act (DMA).

In base alla legge è obbligatorio garantire l’interoperabilità. Apple dovrebbe quindi consentire agli assistenti di terze parti lo stesso livello di accesso al sistema operativo e alle app garantito a Siri AI. Secondo l’azienda californiana, ciò rappresenta un grave rischio per sicurezza e privacy. Aveva quindi proposto una soluzione denominata Trusted System Agent, da implementare entro 18 mesi, che consente l’accesso in modo sicuro alle stesse funzioni e capacità di Siri AI, ma la Commissione europea ha rifiutato.

Un portavoce della Commissione ha dichiarato che si tratta solo di una scusa per posticipare il rispetto degli obblighi di interoperabilità. Nonostante i tentativi di raggiungere un accordo, le parti hanno mantenuto le loro posizioni. A questo punto, Apple rischia l’avvio di un’altra indagine e una pesante sanzione.

Secondo Mark Gurman, Apple vuole sfruttare l’assenza di Siri AI per esercitare pressioni sulla Commissione europea, nella speranza che i clienti frustrati si oppongano all’approccio normativo. Le funzionalità di Apple Intelligence erano arrivate a ottobre 2024, ma in Europa sono disponibili da marzo 2025. Un simile ritardo (circa 5 mesi) potrebbe riguardare Siri AI, quindi gli utenti europei avranno accesso all’assistente non prima febbraio-marzo 2027.

Siri AI non è disponibile nemmeno su watchOS 27, in quanto lo smartwatch viene collegato all’iPhone. In Europa è accessibile solo con macOS 27 e visionOS 27.