Ci sono anche gli occhiali smart in sconto nel Black Friday di Amazon: la migliore occasione è quella che interessa i Ray-Ban Meta Wayfare di seconda generazione (fino al sold out). Si tratta di un modello unisex nella colorazione nero lucido, elegante e discreto. È un regalo di Natale? Nessun problema: avrai tempo fino al 31 gennaio per l’eventuale restituzione, ottenendo un rimborso completo della spesa.

Occhiali smart Ray-Ban Meta in sconto al Black Friday

Integrano l’intelligenza artificiale di Meta AI per immortalare e ascoltare ciò che accade intorno, in mdo naturale, scattando foto nitide da 12 megapixel e video immersivi in 3K con la sola voce, attraverso un obiettivo ultragrandangolare e 5 microfoni. Tra le altre caratteristiche citate nella descrizione completa vale la pena segnalare la dotazione di altoparlanti open-ear per l’ascolto della musica e dei podcast oltre che per gestire le chiamate. L’autonomia arriva a 8 ore con la sola batteria interna e a 56 ore in totale con la custodia. Il design è quello inconfondibile e iconico del marchio.

In questo momento puoi acquistare gli occhiali smart Ray-Ban Meta Wayfare di seconda generazione al prezzo finale di 374 euro invece di 499 euro come da listino ufficiale. Il forte sconto è applicato in automatico, non servono codici né coupon. Sia la vendita che la spedizione sono a carico dell’e-commerce, attraverso la sua rete logistica, con la consegna gratuita assicurata entro un giorno.

Continuano ad arrivare nuove promozioni per la Settimana del Black Friday su Amazon. L’iniziativa è appena entrata nel vivo e proseguirà fino al 30 novembre, con il classico appuntamento del Cyber Monday a fare da appuntamento conclusivo. Non occorrono abbonamenti per partecipare, nemmeno quello a Prime: è un evento aperto a tutti.