Con un post su X in cui si definisce orgoglioso di poterlo condividere, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti annuncia un’altra importante novità per la mobilità in Italia . È quella che conferma il via libera all’omologazione provvisoria di Tesla Assisted Driving, il sistema di guida assistita messo a punto dall’automaker statunitense.

Tesla Assisted Driving, primo via libera in Italia

Sappiamo che Elon Musk e i suoi hanno deciso nei mesi scorsi di cambiare il nome a Full Self-Driving nel Vecchio Continente, scegliendo proprio Assisted Driving. Una differenza innanzitutto concettuale, che strizza l’occhio all’Europa e alle sue regole più restrittive per quanto riguarda la sicurezza stradale.

Il Ministero ha portato a termine una verifica tecnica di fattibilità . Matteo Salvini conferma che il processo di riconoscimento comunitario è attualmente in fase di definizione e che l’Italia lo ha anticipato, commentando con un tono entusiasta un altro passo avanti verso l’innovazione, la tecnologia e la mobilità del futuro, sempre mettendo al primo posto la sicurezza dei cittadini .

Sono orgoglioso di annunciare un’altra importante novità per la mobilità in Italia. Il @mitgov_it, dopo puntuale verifica tecnica di fattibilità, ha dato il via libera all’omologazione provvisoria del sistema di guida assistita Tesla Assisted Driving, anticipando il processo di riconoscimento comunitario, attualmente in fase di definizione. Un altro passo avanti verso l’innovazione, la tecnologia e la mobilità del futuro, sempre mettendo al primo posto la sicurezza dei cittadini. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 20, 2026

La pagina del sito ufficiale Tesla dedicata ad Assisted Driving (link a fondo articolo) non cita ancora l’Italia nell’elenco dei Paesi che hanno già dato il via libera all’utilizzo della tecnologia. Nel dettaglio sono Stati Uniti, Canada, Cina, Messico, Porto Rico, Australia, Nuova Zelanda, Corea del Sud, Paesi Bassi, Lituania, Estonia, Danimarca, Belgio, Slovenia, Repubblica Ceca, Croazia, Slovacchia, Lettonia e Finlandia.

Non è la guida autonoma (e non è per tutti)

Con tutta probabilità, i veicoli pronti per supportare la tecnologia vi potranno accedere attraverso un aggiornamento OTA distribuito dall’automaker. Va precisato che non si tratta di una guida autonoma a tutti gli effetti: il conducente deve rimanere al suo posto, pronto a intervenire su volante e pedali in caso di necessità.

Il sistema opera attraverso telecamere con visibilità a 360 gradi sull’ambiente circostante, gestito da un’intelligenza artificiale addestrata da Tesla. Ha anche un costo non indifferente: 99 euro al mese, solo con formula in abbonamento. All’inizio dell’anno la società ha deciso di eliminare la possibilità di acquistarlo.