Perché Tesla cambia nome al Full Self-Driving in Europa

Per Tesla, far accettare il suo sistema di guida assistita in Europa, è un vero e proprio percorso a ostacoli. Il Vecchio Continente impone infatti regole più severe rispetto agli Stati Uniti e diversi regolatori, in particolare nei paesi nordici, restano scettici. Nonostante la pressione del costruttore, che tenta con ogni mezzo di cambiare l’opinione dei regolatori, il compito si rivela molto arduo. Secondo Bloomberg, l’azienda di Elon Musk ha quindi scelto un’altra strategia.

Tesla rinomina il Full Self-Driving: in Europa diventa Tesla Assisted Driving

Sulle versioni europee del suo sito, Tesla presenta ormai il suo sistema con il nome di “Tesla Assisted Driving“, ovvero “guida assistita”. Il sito americano, invece, continua a mostrare “Full Self-Driving (Supervised)”. Questo nome è contestato da tempo. Per i regolatori, i difensori della sicurezza stradale e persino alcuni clienti, “Full Self-Driving” (“guida completamente autonoma”) lascia credere che l’auto possa fare a meno del conducente. In realtà, quest’ultimo deve costantemente restare attento e pronto a riprendere il controllo.

Negli Stati Uniti, il regolatore automobilistico californiano ha minacciato, a fine 2025, di sospendere le vendite di Tesla, ritenendo che la sua pubblicità potesse trarre in inganno i conducenti. Ha rinunciato dopo che il costruttore ha progressivamente abbandonato la denominazione Autopilot e precisato quando la supervisione è obbligatoria.

Stesso discorso in Europa, dove le autorità olandesi, quando hanno approvato il dispositivo ad aprile, hanno tenuto a ricordare che un veicolo dotato di FSD non è autonomo.

Una posta in gioco fondamentale per Tesla

Se otto paesi europei hanno già autorizzato il FSD, il via libera a livello dell’UE si fa ancora attendere, e Tesla deve convincere 15 dei 27 Stati membri per ottenerlo. Ma molti sono ancora restii.

La posta in gioco è alta per Tesla. Poiché il Full Self Driving, fatturato 99 dollari al mese, è centrale nella strategia di Elon Musk, che vuole fare del costruttore un pioniere dei veicoli autonomi e della robotica. Resta da vedere se il suo nuovo approccio darà i suoi frutti. Un cambio di nome basterà a risolvere i problemi del sistema in sé? Molti regolatori si preoccupano della tendenza del FSD a superare i limiti di velocità. I possessori di Tesla che vorrebbero mettere le mani sul sistema di guida autonomo, dovranno quindi armarsi di pazienza, ancora…