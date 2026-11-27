Si chiede a Claude di creare un timer per le sessioni di lavoro concentrato e il chatbot realizza uno strumento perfettamente funzionante. È possibile personalizzare i colori, usare i pulsanti e persino ascoltare un suono quando il tempo scade. C’è però un problema: una volta chiusa la conversazione, il timer resta nella cronologia sepolto tra venti altre chat. Per ritrovarlo bisognava ritrovare la conversazione originale. Con l’ultimo aggiornamento quel problema non esiste più. Gli Artefatti di Claude, gli strumenti interattivi che il chatbot costruisce durante la conversazione, si installano sul computer come applicazioni vere, con la propria icona sul desktop, la propria finestra e le proprie notifiche.

Anthropic ha annunciato che la funzione è disponibile in versione sperimentale per tutti i piani, compreso quello gratuito. Non serve pagare un abbonamento, non serve saper programmare e non serve scaricare strumenti di sviluppo. Si descrive quello che si vuole, Claude lo costruisce, si prova nella conversazione e poi si installa sul computer con un paio di clic. L’applicazione compare sul desktop come qualsiasi altro programma, con la differenza che è stata costruita su misura, esattamente come la si voleva.

5 applicazioni da costruire con un prompt con gli Artefatti di Claude

La tentazione, davanti a una funzione del genere, è di pensare in grande, ma l’esperienza insegna che conviene partire da cose piccole e immediatamente utili. Basta cercare un timer per le sessioni di lavoro concentrato per imbattersi in applicazioni che, invece di limitarsi a misurare il tempo, aggiungono classifiche mondiali, punti, premi e abbonamenti annuali. Tutto quello che serve, insomma, tranne un semplice orologio.

1. To-do list, timer e progressi: la dashboard ideale per lavorare meglio

Un buon punto di partenza potrebbe essere una dashboard personale per la produttività, con l’elenco delle cose da fare, le priorità della giornata, un timer per le sessioni di lavoro e un indicatore dei progressi. Una piccola finestra da lasciare aperta sul desktop per sapere sempre cosa fare e quanto manca per completarlo.

Prompt: Costruisci un’applicazione di produttività giornaliera con una lista di cose da fare personalizzabile, un orologio per le sessioni di lavoro concentrato e un indicatore dei progressi.

2. Il diario dei regali

Un’altra idea potrebbe essere un registro dei regali. Con le festività alle porte, tenere traccia di chi deve ricevere cosa, quanto si è già speso e cosa è stato ordinato diventa un esercizio di contabilità domestica che nessun foglio di calcolo rende piacevole. Un’applicazione dedicata, costruita sulle proprie esigenze, risolve il problema in modo più elegante.

Prompt: Crea un’applicazione che organizzi i miei acquisti per le festività per destinatario, budget, stato dell’acquisto e data di consegna.

3. Menu settimanale e lista della spesa

Perché non creare un pianificatore dei pasti con lista della spesa. Si scelgono i pasti della settimana e l’applicazione genera automaticamente la lista degli ingredienti da comprare. Niente di rivoluzionario come concetto, ma il vantaggio di costruirselo da soli è che funziona esattamente come si vuole, senza pubblicità, senza abbonamenti e senza funzioni inutili che intralciano.

Prompt: Costruisci un’applicazione per la pianificazione dei pasti settimanali che generi una lista della spesa in base ai pasti che seleziono.

4. Un countdown per tenere d’occhio tutti gli eventi importanti

Che dire di un conto alla rovescia per le scadenze? Compleanni, vacanze, scadenze di lavoro, appuntamenti importanti: un’applicazione che tiene il conto dei giorni che mancano e che si aggiorna sulla scrivania senza bisogno di aprirla ogni volta. Il calendario del computer fa la stessa cosa, ma con molta meno immediatezza, un numero grande sullo schermo che dice “mancano 12 giorni” ha un effetto motivazionale che una riga in un calendario non ha.

Prompt: Crea un’applicazione con conti alla rovescia personalizzabili per compleanni, vacanze e scadenze importanti.

5. Il tracker degli abbonamenti per scoprire quanto si spende davvero

Può essere utile anche un registro degli abbonamenti. Chi non ha perso il conto di quanti servizi in abbonamento paga ogni mese non ha abbastanza abbonamenti… Un’applicazione che li elenca tutti, con le date di rinnovo e il costo annuale complessivo, ha il pregio di essere chiara, anche se fa un po’ male!

Prompt: Costruisci un’applicazione che tenga traccia dei miei abbonamenti mensili, delle date di rinnovo e della spesa annuale totale.

I dipendenti di Anthropic hanno già usato la funzione per costruire strumenti più ambiziosi. Le applicazioni possono anche interagire con i servizi collegati al proprio account Claude, il che apre la strada a strumenti personalizzati che attingono ai propri dati.

Come installare un’applicazione costruita con Claude

Il procedimento è semplice e non richiede competenze tecniche. Si scarica o si aggiorna l’applicazione di Claude per il computer, disponibile per il sistema operativo sia di Windows che di Apple. Si apre una conversazione e si descrive l’applicazione che si vuole, in linguaggio naturale, senza termini tecnici. Claude costruisce un Artefatto interattivo: lo si prova direttamente nella conversazione e si chiede di correggere quello che non funziona o di aggiungere quello che manca. Quando il risultato soddisfa, si apre il menu di condivisione e si seleziona l’opzione per installare come applicazione. Si confermano i permessi richiesti e l’applicazione compare sulla scrivania.

Le modifiche successive funzionano allo stesso modo. Si torna nella conversazione con Claude, si chiede di cambiare qualcosa nell’Artefatto originale e le modifiche si riflettono nell’applicazione installata. È un ciclo di perfezionamento continuo che non richiede mai di toccare una riga di codice.

Cosa sapere prima di installare

La funzione ha dei limiti che è meglio conoscere prima di entusiasmarsi troppo. Le applicazioni non sono completamente indipendenti dal chatbot, serve una connessione a Internet e un accesso attivo a Claude per aprirle, e le eventuali richieste che si fanno contano nei limiti di utilizzo del proprio piano. Chi usa la versione gratuita potrebbe raggiungere quei limiti più in fretta del previsto.

Non tutti gli Artefatti si possono installare. I documenti, le presentazioni e i fogli di calcolo standard di Claude sono esclusi, la funzione è pensata per gli strumenti interattivi, non per i file statici.

La sicurezza merita un’attenzione particolare. Anthropic non esamina le applicazioni prima dell’installazione, e alcuni permessi possono dare all’applicazione la capacità di modificare o cancellare file sul computer. Il consiglio è di mantenere i permessi predefiniti a meno che l’applicazione non abbia davvero bisogno di accesso aggiuntivo, e di usare cautela speciale con le creazioni condivise da altri. Un’applicazione costruita da qualcun altro e condivisa attraverso un collegamento è, in sostanza, codice di cui non si conosce il contenuto.

L’aspetto più interessante della funzione, alla fine, è che rende la programmazione assistita dall’intelligenza artificiale utile anche per chi non ha alcuna intenzione di imparare a programmare. Costruire qualcosa con un chatbot era finora un esercizio divertente, ma un po’ fine a sé stesso. Per chi ha sempre desiderato un’applicazione fatta esattamente come la voleva, è un passo avanti concreto.