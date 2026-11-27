Nelle ultime settimane sono stati segnalati attacchi informatici contro agenzie governative e aziende (anche in Italia) effettuati con agenti AI. In molti casi è stato utilizzato un tool open source, originariamente sviluppato per scopi difensivi. Il suo nome è ARTEX. Microsoft ha descritto l’architettura e fornito suggerimenti per proteggere sistemi, identità e reti.

ARTEX nell’arsenale di cybercriminali cinesi e nordcoreani

ARTEX è un tool di penetration testing. Ha un’interfaccia web (frontend) scritta in Next.js, un backend scritto in Go e usa PostgreSQL per lo storage. Permette di inviare istruzioni in linguaggio naturale agli agenti AI (proprietari o open-weight) che eseguono il compito assegnato con minimo o zero intervento umano.

Il codice sorgente era stato pubblicato su GitHub dallo sviluppatore Autumn-27 a luglio (solo in cinese). L’utente ha chiuso il repository ad ottobre, ma ovviamente erano stati già pubblicati diversi fork anche in altre lingue. Oggi è il tool AI preferito da molti cybercriminali cinesi e nordcoreani, tra cui Storm-0940, Storm-3358, Onyx Sleet, Pearl Sleet, Crystal Typhoon e Salt Typhoon.

L’architettura di ARTEX prevede un agente coordinatore che, sulla base dell’input, assegna i compiti a vari subagenti (quelli che eseguono gli attacchi). Quando l’obiettivo finale viene raggiunto o scade il tempo, un altro agente verifica il risultato e comunica con il cybercriminale.

Gli agenti possono eseguire tutte le azioni necessarie per raggiungere l’obiettivo prefissato: scansione dell’ambiente target (reti, web app), ricerca della vulnerabilità, scrittura degli exploit, furto di credenziali, aggiramento dell’autenticazione, movimento laterale e persistenza.

Microsoft sottolinea che ARTEX non usa nuove tecniche di attacco, ma le esegue ad una velocità impossibile per un cybercriminale umano sfruttando agenti che lavorano in parallelo. Proprio questa modalità di funzionamento permette di scoprire gli attacchi. Il tool non offusca le sue attività, quindi si possono rilevare picchi di traffico in pochi minuti.

Le aziende possono ad esempio creare “honeypot”, ovvero esche per ingannare gli agenti. Perdono tempo e, nel caso dei modelli proprietari, consumano tutto il budget (token). Si possono anche creare false prove per indicare che l’obiettivo è stato raggiunto. Microsoft ha fornito un lungo elenco di misure per proteggere i sistemi. I suoi prodotti per la sicurezza possono rilevare e bloccare gli attacchi eseguiti con ARTEX.