A metà ottobre, Character.AI ha avviato la procedura di bancarotta e venduto alcuni asset per 20 milioni di dollari a Disney (che assumerà anche i dipendenti). L’azienda californiana ha ora deciso di mettere all’asta le conversazioni private degli utenti. I procuratori generali di 42 Stati cercano di impedire questa grave violazione della privacy.

Prima offerta da una società registrata il 13 novembre

Character.AI offre chatbot che forniscono pericolosi consigli agli utenti. Alcuni di essi sono ispirati a personaggi reali. L’azienda ha ricevuto numerose denunce per i danni causati soprattutto ai minori. Sono state avviate anche indagini sulle pratiche commerciali. Il garante della privacy italiano ha inflitto una sanzione per non aver impedito l’accesso ai minori di 18 anni.

I procuratori generati di 23 Stati avevano già evidenziato i rischi per la privacy. Ora sono diventati 42 e chiedono al tribunale fallimentare di bloccare l’asta prevista il 1 dicembre.

Character.AI vuole vendere i dati di 21 milioni di utenti statunitensi, oltre il 10% dei quali sono minorenni. All’asta finiranno le conversazioni private, gli indirizzi IP e altri metadati. L’azienda aveva garantito che le informazioni personali non sarebbero state vendute.

I procuratori evidenziano che non c’è nessun vincolo per l’acquirente. Quindi potrebbe non rispettare le richieste di cancellazione dei dati (gli utenti europei dovrebbero inviare tale richiesta da questa pagina) o vendere i dati ad un’altra società.

Il procuratore generale della California (Rob Bonta) scrive che la prima offerta (scelta come base d’asta) è arrivata da Smirks and Pangs Acquisition, azienda registrata nel Delaware il 13 novembre 2026 che non ha alcun investitore. Sembra quindi una società fittizia.

I procuratori chiedono al tribunale di respingere le condizioni di vendita, di rifiutare Smirks come offerente principale e di negare la prevista “penale di recesso” di 350.000 dollari, la somma che Smirks incasserebbe qualora Character.AI decidesse di vendere ad un altro soggetto. Qualsiasi vendita dovrebbe almeno escludere le chat dei minori e altri dati sensibili.