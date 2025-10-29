Character.AI: chat vietate ai minori di 18 anni

Character.AI ha comunicato che gli utenti con età inferiore a 18 anni non potranno più interagire con i chatbot AI a partire dal 25 novembre. Fino ad allora verrà limitato il numero di ore giornaliere delle conversazioni. L’azienda ha ricevuto diverse critiche e denunce, una delle quali dai genitori di un ragazzo di 14 anni che si è tolto la vita dopo l’uso prolungato del servizio.

Ban per i minori di 18 anni

Character.AI consente di avviare conversazioni con chatbot personalizzabili, alcuni dei quali ispirati a personaggi di serie TV o persone reali. L’azienda ha introdotto varie protezioni per creare un’esperienza adatta ai minori di 18 anni, tra cui filtri per bloccare conversazioni su determinati argomenti e un tool di controllo parentale che consente ai genitori di ottenere informazioni sull’uso del servizio da parte dei figli.

L’accesso è teoricamente vietato ai minori di 13 anni (16 anni in Europa), ma è facile aggirare il controllo dell’età. Character.AI ha quindi deciso di vietare le chat “open-ended” agli utenti con età inferiore a 18 anni a partire dal 25 novembre. Per chat “open-ended” si intendono le conversazioni infinite che possono creare dipendenza e gravi conseguenze per la salute mentale. Fino al 25 novembre, la durata delle chat sarà due ore e diminuirà progressivamente nelle prossime settimane.

Se verrà rilevata un’età inferiore a 18 anni, gli utenti dovranno confermare di essere maggiorenni attraverso un sistema di verifica dell’età fornito da Persona. In caso di ban, gli utenti potranno ancora accedere alle vecchie chat e usare le altre funzionalità, come la creazione di video, storie e stream.

Character.AI spiega chiaramente che il ban dei minorenni è dovuto anche alle richieste delle autorità di regolamentazione. A metà dicembre 2024, il Procuratore del Texas ha avviato un’indagine per la possibile violazione delle leggi sulla protezione dei dati e la sicurezza dei minori. A metà settembre 2025 è stato avviato un procedimento anche da parte della FTC.