 Character.AI: chat vietate ai minori di 18 anni
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Character.AI: chat vietate ai minori di 18 anni

Character.AI ha comunicato che l'uso dei chatbot sarà vietato ai minori di 18 anni a partire dal 25 novembre e verrà introdotta la verifica dell'età.
Character.AI: chat vietate ai minori di 18 anni
Business AI Informatica App e Software
Character.AI ha comunicato che l'uso dei chatbot sarà vietato ai minori di 18 anni a partire dal 25 novembre e verrà introdotta la verifica dell'età.
Character.AI

Character.AI ha comunicato che gli utenti con età inferiore a 18 anni non potranno più interagire con i chatbot AI a partire dal 25 novembre. Fino ad allora verrà limitato il numero di ore giornaliere delle conversazioni. L’azienda ha ricevuto diverse critiche e denunce, una delle quali dai genitori di un ragazzo di 14 anni che si è tolto la vita dopo l’uso prolungato del servizio.

Ban per i minori di 18 anni

Character.AI consente di avviare conversazioni con chatbot personalizzabili, alcuni dei quali ispirati a personaggi di serie TV o persone reali. L’azienda ha introdotto varie protezioni per creare un’esperienza adatta ai minori di 18 anni, tra cui filtri per bloccare conversazioni su determinati argomenti e un tool di controllo parentale che consente ai genitori di ottenere informazioni sull’uso del servizio da parte dei figli.

L’accesso è teoricamente vietato ai minori di 13 anni (16 anni in Europa), ma è facile aggirare il controllo dell’età. Character.AI ha quindi deciso di vietare le chat “open-ended” agli utenti con età inferiore a 18 anni a partire dal 25 novembre. Per chat “open-ended” si intendono le conversazioni infinite che possono creare dipendenza e gravi conseguenze per la salute mentale. Fino al 25 novembre, la durata delle chat sarà due ore e diminuirà progressivamente nelle prossime settimane.

Se verrà rilevata un’età inferiore a 18 anni, gli utenti dovranno confermare di essere maggiorenni attraverso un sistema di verifica dell’età fornito da Persona. In caso di ban, gli utenti potranno ancora accedere alle vecchie chat e usare le altre funzionalità, come la creazione di video, storie e stream.

Character.AI spiega chiaramente che il ban dei minorenni è dovuto anche alle richieste delle autorità di regolamentazione. A metà dicembre 2024, il Procuratore del Texas ha avviato un’indagine per la possibile violazione delle leggi sulla protezione dei dati e la sicurezza dei minori. A metà settembre 2025 è stato avviato un procedimento anche da parte della FTC.

Fonte: Character.AI

Pubblicato il 29 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

7 motivi per cui Comet di Perplexity batte Chrome di Google

7 motivi per cui Comet di Perplexity batte Chrome di Google
NVIDIA, l'impero dell'AI che vale 5.000 miliardi di dollari

NVIDIA, l'impero dell'AI che vale 5.000 miliardi di dollari
GitHub lancia Agent HQ, la dashboard unica per tutti gli agenti AI

GitHub lancia Agent HQ, la dashboard unica per tutti gli agenti AI
SPID gratuito e a pagamento: la situazione aggiornata

SPID gratuito e a pagamento: la situazione aggiornata
7 motivi per cui Comet di Perplexity batte Chrome di Google

7 motivi per cui Comet di Perplexity batte Chrome di Google
NVIDIA, l'impero dell'AI che vale 5.000 miliardi di dollari

NVIDIA, l'impero dell'AI che vale 5.000 miliardi di dollari
GitHub lancia Agent HQ, la dashboard unica per tutti gli agenti AI

GitHub lancia Agent HQ, la dashboard unica per tutti gli agenti AI
SPID gratuito e a pagamento: la situazione aggiornata

SPID gratuito e a pagamento: la situazione aggiornata
Luca Colantuoni
Pubblicato il
29 ott 2025
Link copiato negli appunti