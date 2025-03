Character.AI annuncia nuovi controlli parentali

Character.AI ha annunciato nuovi controlli parentali per offrire più sicurezza ai minori. L’azienda che sviluppa chatbot AI con proprie personalità (alcuni sono basati su personaggi famosi) è stata spesso criticata per la pericolosità del servizio. Ha ricevuto diverse denunce, una delle quali con l’accusa di istigazione al suicidio.

Parental Insights

Le prime novità erano state introdotte a metà dicembre 2024. In quell’occasione erano state anticipate le nuove funzionalità in arrivo. Una di essi è denominata Parental Insights.

Si tratta di un controllo parentale che consente ai genitori di ottenere informazioni sull’uso del servizio da parte dei figli minorenni. In una schermata vengono mostrate tre “metriche”. È possibile conoscere il tempo medio giornaliero trascorso sulla piattaforma (web e mobile), qual è il personaggio con cui il minorenne interagisce con maggiore frequenza durante la settimana e il tempo trascorso con un singolo personaggio.

Non viene invece condiviso il contenuto delle conversazioni. Gli utenti devono aggiungere l’indirizzo email dei genitori all’account. Questi ultimi riceveranno un report settimanale sull’attività. Charater.AI promette di migliorare ulteriormente il tool sulla base dei feedback ricevuti.

Come anticipato a metà dicembre 2024, nelle prossime settimane verranno introdotte altre due funzionalità. Gli utenti riceveranno una notifica se il servizio viene usato per un’ora consecutiva. È inoltre prevista la visualizzazione di avvisi per informare gli utenti che i chatbot non sono reali.

L’uso della piattaforma è vietata ai minori di 13 anni (16 anni in Europa), ma è facile aggirare il controllo dell’età. Il Procuratore Generale del Texas ha avviato un’indagine nei confronti di Character.AI per la possibile violazione della privacy dei minori.