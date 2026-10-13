Character.AI in bancarotta: asset venduti a Disney

Character.AI ha avviato la procedura di bancarotta sulla base del noto Chapter 11. Questa è la decisione presa dal consiglio di amministrazione. Alcuni asset verranno ceduti a Disney per 20 milioni di dollari. L’azienda fondata da due ex ingegneri di Google è da anni sotto la lente di varie autorità per l’uso di chatbot che offrono contenuti non adatti ai minori (in Italia ha ricevuto una sanzione dal Garante della privacy) e svolgono attività senza licenza.

Vendita supervisionata dal tribunale

Character.AI sottolinea di aver compiuto passi significativi per sostenere e migliorare l’attività, nonostante notevoli difficoltà di natura legale, normativa e operativa. Dopo un’analisi approfondita delle alternative disponibili, il consiglio di amministrazione ha tuttavia deciso che la procedura di vendita sotto supervisione giudiziaria rappresenta la soluzione migliore per massimizzare il valore degli asset.

Prima di avviare la procedura Chapter 11, l’azienda ha sottoscritto un accordo con Disney, in base al quale quest’ultima agirà in qualità di offerente iniziale di riferimento per una licenza perpetua non esclusiva relativa a determinati diritti di proprietà intellettuale. Il corrispettivo previsto è 20 milioni di dollari.

Character.AI spera ora di ricevere offerte superiori entro fine novembre o inizio dicembre. Durante questo periodo, la piattaforma rimarrà online e gli abbonamenti rimarranno attivi. Se non arriverà nessuna proposta di acquisto, la piattaforma verrà chiusa. Il valore degli asset è stimato tra 50 e 100 milioni di dollari.

Non è noto perché l’azienda ha scelto Disney. Circa un anno fa, Character.AI ha ricevuto una lettera di diffida perché alcuni chatbot erano ispirati a Topolino, Paperino e altri personaggi noti. Poche ore dopo ha rimosso queste “copie” dalla sua piattaforma.