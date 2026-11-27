Dopo aver introdotto il divieto di accesso ai social media per i minori di 16 anni (poco efficace) e ai siti con contenuti per adulti, il Parlamento australiano ha approvato una nuova legge che impone altri obblighi ai provider di specifici servizi digitali, tra cui la disattivazione dell’algoritmo dei suggerimenti.

Digital Duty of Care per la sicurezza online

La legge, denominata Digital Duty of Care, è correlata al Social Media Minimum Age Act, entrambi emendamenti dell’Online Safety Act del 2021. Non si applica solo ai social media, ma anche a siti web, app, giochi online, servizi di hosting, motori di ricerca e servizi di AI generativa.

I provider dei servizi devono adottare misure idonee ed efficaci per garantire un ambiente online sicuro, proteggendo gli australiani da materiale e comportamenti gravemente dannosi e illegali. Sono inoltre obbligati a proteggere i minori di 18 anni da materiale, comportamenti e funzionalità per loro dannosi, tra cui materiale pornografico, contenuti relativi ai disturbi alimentari, fenomeni di bullismo e abusi online, uso di droghe, supporto al terrorismo e incitazione alla violenza.

I social media devono consentire agli utenti di disattivare l’algoritmo dei suggerimenti, in quanto possono creare dipendenza. In pratica dovranno fornire un’esperienza che non tiene conto della cronologia di visualizzazione. È previsto inoltre il ban delle app di nudificazione e dei chatbot AI che simulano emozioni umane.

I provider dovranno anche fornire una valutazione annuale dei rischi e rimuovere alcuni contenuti entro 24 ore dalla segnalazione, in particolare quelli di cyberbullismo e i deepfake sessuali non consensuali. La legge è simile al Digital Services Act in Europa e all’Online Safety Act del Regno Unito.

In caso di violazioni possono essere inflitte sanzioni fino a 109,2 milioni di dollari australiani o al 5% delle entrate annuali globali. La legge entrerà in vigore 12 mesi dopo l’assenso reale. Durante questo periodo di transizione, i fornitori dei servizi online dovranno implementare sistemi e strumenti necessari per rispettare la legge. Il Primo Ministro Anthony Albanese ha ricordato che sono in corso indagini nei confronti di Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok e YouTube.