Le forze dell’ordine di 11 paesi hanno chiuso 57 servizi di IPTV illegali e identificato 321 siti web che offrono contenuti protetti dal diritto d’autore. L’operazione di cinque giorni, coordinata da Europol, ha permesso anche di scoprire il giro d’affari e quantificare le perdite per i provider. ACE ha invece comunicato la chiusura di Dizigom, uno dei principali siti pirata in Turchia (ma è già tornato online, ndr).

Oltre 26 milioni di euro in criptovalute

L’operazione è stata gestita nella sede della polizia nazionale spagnola a Siviglia e ha coinvolto circa 40 partecipanti, tra cui 30 forze dell’ordine provenienti da Belgio, Bulgaria, Croazia, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Spagna e Stati Uniti, European Union Intellectual Property Office (EUIPO), INTERPOL, Audio-visual Anti-Piracy Alliance (AAPA), Binance, Coinbase e Chainalysis.

Il coinvolgimento delle ultime tre aziende indica chiaramente la modalità di pagamento. Gli abbonati alle 57 IPTV illegali hanno utilizzato criptovalute che, solo teoricamente, non sono tracciabili. Nel corso dell’operazione, gli investigatori hanno seguito transazioni sospette attraverso le varie blockchain, cercando collegamenti tra servizi IPTV illegali, wallet di criptovalute e i soggetti che li controllano.

Tra il 16 e il 20 novembre sono state quindi chiuse 57 IPTV illegali e individuati 321 siti web che offrono contenuti protetti dal copyright con un traffico annuo complessivo di oltre 7,3 milioni di visitatori. Finora, gli investigatori hanno rintracciato transazioni in criptovalute per un valore superiore a 26 milioni di euro.

In base ai dati della AAPA, oltre 60 milioni di persone utilizzano servizi IPTV illegali in Europa per vedere eventi sportivi, film e serie TV. Le perdite per i provider sono stimate in circa 4,83 miliardi di euro all’anno, alle quali si aggiungono circa 1,08 miliardi di euro di imposte non versate.