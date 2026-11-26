X ha finalmente annunciato i controlli parentali. I genitori possono supervisionare gli account dei figli con età compresa tra 13 e 17 anni, scegliendo varie restrizioni. L’attesa novità arriva dopo mesi di critiche relative alla scarsa moderazione, alla diffusione di contenuti che incitano all’odio e soprattutto alla pubblicazione di deepfake generati da Grok. La funzionalità è già disponibile anche in Italia.

Controlli parentali su X: saranno efficaci?

I controlli parentali sono disponibili per gli utenti maggiorenni in Impostazioni e privacy > Sicurezza e accesso all'account . Il genitore può gestire fino a cinque account di adolescenti (13-17 anni). Prima di attivare i controlli è necessario inserire la data di nascita. X specifica che, in alcuni casi, potrebbe essere chiesta la verifica dell’età tramite selfie o documento di identità. Questa è quindi una “falla” perché la verifica non è obbligatoria.

Il collegamento tra l’account del genitore e quello del figlio avviene con la scansione di un codice QR (che scade dopo 72 ore). Gli account degli adolescenti sono in modalità protetta per impostazione predefinita (contenuti sensibili e annunci personalizzati bloccati). Attraverso i controlli parentali è possibile:

Visualizzare quanto tempo il figlio ha trascorso su X nell’ultima settimana e impostare un limite giornaliero

Richiedere l’approvazione per i nuovi follower

Limitare i suggerimenti e i video nella sezione Per te agli account che il figlio segue già

Filtrare parole specifiche e disattivare i contenuti multimediali sensibili

Controllare chi può inviare messaggi diretti

Vedere con quali account il figlio ha avuto conversazioni private

Visualizzare lo storico delle modifiche apportate alle impostazioni e delle richieste approvate o rifiutate

Gestire le impostazioni della privacy

Un genitore non può leggere i messaggi del figlio, vedere cosa cerca né quali post o video visualizza, pubblicare contenuti, rispondere, mettere “mi piace” o inviare messaggi al suo posto, accedere all’account e modificare la password.