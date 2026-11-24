I procuratori generali di Oregon e Virginia hanno denunciato SpaceXSI per la violazione delle leggi che proteggono i consumatori. L’azienda di Elon Musk ha falsamente pubblicizzato la sicurezza di X e Grok, consentendo invece la condivisione sul social network di immagini sessualizzate generate con la Spicy Mode del chatbot, senza il consenso degli interessati. In entrambi i casi viene chiesto un risarcimento danni.

La colpa è degli utenti che aggirano le protezioni

Come è noto, tra fine dicembre 2025 e inizio gennaio 2026 sono state condivise su X numerose immagini sessualizzate di donne e minori (circa 3 milioni secondo la stima del CCDH). La proliferazione dei deepfake non consensuali è iniziata con l’arrivo della Spicy Mode di Grok Imagine che consente di spogliare le persone presenti nelle immagini caricate dagli utenti.

In seguito a proteste, indagini e denunce di singoli utenti, xAI (oggi SpaceXSI) ha introdotto maggiori protezioni e bloccato l’accesso alla Spicy Mode senza abbonamento. Diversi test hanno tuttavia dimostrato che le restrizioni possono essere aggirate. I procuratori generali di Oregon (Jay Jones) e Virginia (Dan Rayfield) hanno presentato una denuncia contro SpaceXSI per la violazione delle rispettive leggi nazionali (Unlawful Trade Practices Act e Consumer Protection Act).

Entrambi i procuratori affermano che l’azienda di Elon Musk ha mentito sulla sicurezza di X e Grok. L’assenza di adeguate misure protettive ha invece consentito la generazione di milioni di deepfake sessualizzate, molte delle quali con bambini. Ciò non è la conseguenza di un bug, ma di una funzionalità (Spicy Mode) sviluppata intenzionalmente per incrementare i profitti.

SpaceXSI ha risposto tramite l’account Safety su X, affermando che è vietata la pubblicazione di immagini esplicite di persone reali senza il loro consenso. L’azienda ribadisce quanto già affermato in passato, ovvero che alcuni utenti cercano di aggirare le restrizioni tramite prompt specifici.

In caso di violazione dei termini del servizio, l’account viene sospeso o chiuso e l’utente viene segnalato alle forze dell’ordine. Entrambi i procuratori generali chiedono un risarcimento danni. In base alle legge della Virginia arriva fino a 2.500 dollari per ogni violazione. In Europa, la generazione di deepfake sessuali è vietata dall’AI Act.