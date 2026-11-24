Nella corsa infinita tra chi attacca e chi difende, c’è un trucco che nessun software, per quanto sofisticato, riesce a parare del tutto: l’ingegneria sociale. Non serve forzare nulla se qualcuno ti apre la porta di sua volontà. O quasi di sua volontà. Segreti aziendali, dati personali, a volte perfino segreti di stato, tutto può uscire da una chiacchierata ben recitata.

Le aziende, però, non si arrendono. Microsoft ora prova a mettere un freno a una variante in particolare, il voice phishing, o vishing. Sta lavorando a una funzione di Teams che usa l’AI per analizzare le chiamate esterne e avvisare l’utente quando qualcosa puzza di truffa.

Voice Phishing Detection: cos’è, come funziona

La novità è comparsa nella roadmap di Microsoft 365 (AI at Work) con il nome di Voice Phishing Detection. Lavorerà nelle chiamate esterne uno a uno e cercherà i segnali tipici di chi manipola le persone al telefono, spesso fingendosi qualcuno di cui ci si fida. L’esempio da manuale: il finto amministratore IT che convince un dipendente a rivelare le proprie credenziali di accesso.

Teams ha già qualche difesa contro le chiamate sospette, tra cui un rilevamento dello spam che può segnalare i chiamanti indesiderati. Ma qui si cambia passo, perché non si guarda più chi chiama e si ascolta cosa dice. Sarebbe una specie di seconda linea di difesa, quella che entra in gioco quando hai già risposto e il truffatore è già in linea, magari con il tono più rassicurante del suo repertorio.

Un’AI che analizza le conversazioni fa venire qualche dubbio, però, e non senza motivo. In primis, la privacy. Microsoft non ha spiegato se l’analisi avvenga in locale o sui suoi server. Non si sa se qualche dato della conversazione venga conservato, né come la funzione se la caverebbe con le chiamate cifrate end-to-end. Quest’ultimo punto è il più intricato: come si ascolta ciò che per definizione dovrebbe restare udibile solo dai due interlocutori?

Va detto, per onestà, che tutto ciò che sappiamo viene da una voce di roadmap, cioè poco più di un biglietto da visita. Con ogni probabilità le risposte arriveranno al lancio ufficiale.

Il secondo dubbio riguarda l’affidabilità. Se la funzione si diffonde, i criminali non resteranno a guardare. Potrebbero inventare nuove tattiche di ingegneria sociale pensate apposta per far vacillare l’AI. Microsoft dovrebbe allora aggiornare di continuo le proprie difese, ed ecco un’altra corsa senza traguardo. Tanto più che i criminali informatici, ricordiamolo, stanno già bussando a ogni spiraglio dei sistemi di sicurezza Microsoft.

Quando arriva su Teams

Secondo la roadmap, la disponibilità generale è prevista per gennaio 2027. Le piattaforme indicate sono Android, iOS e desktop.

Microsoft ha già inserito la funzione nella documentazione sui criteri di chiamata di Teams, con opzioni che permettono agli amministratori di decidere come far arrivare gli avvisi agli utenti. Ma la stessa documentazione precisa che l’impostazione, per ora, non ha alcun effetto, perché la funzione non è ancora uscita. Il pulsante c’è, ma non è collegato a niente.