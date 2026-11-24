OpenAI ha annunciato Shirudo, un runtime open source che permette di proteggere i sistemi Linux durante l’applicazione delle patch. Questa soluzione, sviluppata in collaborazione con Cisco, consente di bloccare il comportamento che espone una vulnerabilità senza riavvio del sistema operativo e l’interruzione dei servizi. L’azienda californiana ha inoltre rilasciato una versione di GPT-6.2 Sol ottimizzata per le conversazioni.

Shirudo per Linux

Shirudo (scudo in giapponese) sfrutta eBPF (extended Berkeley Packet Filter), una tecnologia Linux che consente l’esecuzione di piccoli programmi in punti specifici all’interno del sistema operativo, senza modificare il codice sorgente o caricare moduli del kernel. Ciò rende possibile osservare attività sospette e applicare protezioni di sicurezza mirate ai sistemi in esecuzione.

Queste sono le quattro funzionalità principali di Shirudo:

Protezione in tempo reale : le protezioni basate su eBPF possono bloccare percorsi di codice vulnerabili senza riavviare il sistema. I team di sicurezza possono monitorare l’impatto di una protezione proposta sulle applicazioni prima di renderla effettiva.

: le protezioni basate su eBPF possono bloccare percorsi di codice vulnerabili senza riavviare il sistema. I team di sicurezza possono monitorare l’impatto di una protezione proposta sulle applicazioni prima di renderla effettiva. Difesa alla velocità delle macchine : gli operatori possono usare controlli programmabili con cui analizzare le vulnerabilità, sviluppare protezioni mirate e verificarne l’efficacia contro exploit e carichi di lavoro reali. I team di sicurezza mantengono il controllo su ciò che viene implementato.

: gli operatori possono usare controlli programmabili con cui analizzare le vulnerabilità, sviluppare protezioni mirate e verificarne l’efficacia contro exploit e carichi di lavoro reali. I team di sicurezza mantengono il controllo su ciò che viene implementato. Distribuzione affidabile : gli “scudi” vengono firmati crittograficamente e verificati prima del caricamento. Il verificatore eBPF di Linux controlla i programmi eBPF in base alle proprie regole di sicurezza, mentre i controlli di sicurezza del kernel limitano le modifiche non autorizzate.

: gli “scudi” vengono firmati crittograficamente e verificati prima del caricamento. Il verificatore eBPF di Linux controlla i programmi eBPF in base alle proprie regole di sicurezza, mentre i controlli di sicurezza del kernel limitano le modifiche non autorizzate. Verifica basata su hardware: Shirudo utilizza un Trusted Platform Module (TPM) per supportare una registrazione verificabile del caricamento o della rimozione delle protezioni. Gli operatori possono avvalersi di tali evidenze per controllare se i sistemi soddisfano i requisiti di sicurezza previsti.

Shirudo è stato usato con successo per bloccare un exploit per la vulnerabilità Java4Shell. Usando Codex è stato generato uno “scudo” che ha bloccato l’input pericoloso senza interrompere l’esecuzione del servizio Elasticsearch. Shirudo è disponibile con licenza BSD 2-Clause.

GPT-6.2 Sol per Chat

OpenAI ha annunciato inoltre una versione di GPT-6.2 Sol per Chat, dopo quelle per Codex e Work. Rispetto a GPT-6 Sol comprende meglio le richieste complesse durante una conversazione, in particolare quelle con istruzioni dettagliate e immagini. È disponibile globalmente per gli abbonati ChatGPT Plus, Pro, Business e Enterprise nella scheda Chat.