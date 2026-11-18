Sono arrivati i due nuovi modelli di OpenAI: GPT-6.2 Astra e Sol, definiti
un nuovo standard per il lavoro professionale. Il primo è quello considerato
di frontiera per progetti più difficili, il secondo invece più
efficiente e versatile per le attività quotidiane. Come sempre accade con ogni upgrade, si registrano miglioramenti per quanto riguarda la qualità dei risultati restituiti e l’utilizzo dei token in output, portando a un’ottimizzazione dei costi.
Cosa sanno fare i nuovi modelli GPT-6.2 Astra e Sol
Partiamo da GPT‑6.2 Astra, ritenuto in grado di generare slide, fogli di calcolo e documenti che
sembrano meno generati dall’AI (affermazione tratta dall’annuncio ufficiale). È stato addestrato per seguire in modo fedele le istruzioni fornite e le convenzioni del settore di appartenenza, scrivendo codice più pulito e creando frontend più funzionali per siti web, giochi e contenuti 3D. Qui sotto i risultati ottenuti nel benchmark Agents’ Last Exam che mette alla prova i modelli AI con attività professionali strutturate in più passaggi.
OpenAI lo definisce inoltre
il miglior modello al mondo per gli scienziati. Nell’API, i prezzi dei token di input e output sono inferiori del 20% rispetto a quelli di GPT‑6 Astra, con una riduzione del 60% per l’input memorizzato nella cache.
GPT‑6.2 Sol, invece, permette di completare più attività con lo stesso piano a pagamento. È pensato per gestire flussi di lavoro agentici articolati in più passaggi, scrivere in modo chiaro e naturale e rendere la collaborazione intuitiva. I prezzi sono rimasti invariati rispetto a quelli di GPT‑6.1 Sol.
La sua velocità e intelligenza lo rendono ideale anche per le attività importanti per cui le persone si rivolgono all’AI al di fuori del lavoro.
Nell’annuncio ufficiale (link a fondo articolo) sono riportati diversi esempi di ciò che i nuovi modelli sono in grado di fare con la creazione di presentazioni, di siti web o di oggetti reali. Ad esempio, gli è stato chiesto di modellare un buggy radiocomandato e il suo motore.
Restrizioni per la sicurezza, disponibilità e prezzi
Sul fronte della sicurezza, tema più che mai attuale, OpenAI afferma che GPT-6.2 Astra e Sol segnano un altro passo in avanti per quanto riguarda la capacità di
individuare e sfruttare le vulnerabilità in modo più efficace. Sappiamo bene che le implicazioni di un’abilità simile sono poi da valutare sul campo. Sono previste restrizioni maggiori rispetto al passato, anche per quanto riguarda i rischi biologici e chimici.
Viste le loro maggiori capacità, lanciamo GPT‑6.2 Astra e Sol con misure di sicurezza più rigorose per l’assistenza in ambito di cybersicurezza a rischio più elevato. Queste protezioni riducono il rischio di uso improprio, ma limitano anche alcuni flussi di lavoro legittimi di ricerca delle vulnerabilità e test di sicurezza.
La disponibilità è prevista fin da subito per chi ha un abbonamento di tipo Plus, Pro, Enterprise ed Edu, all’interno di ChatGPT Work e di Codex. A livello API, i costi per milione di token con GPT-6.2 Astra sono 8 dollari per l’input, 0,40 dollari per l’input memorizzato nella cache e 40 dollari per l’output. Come già scritto, per GPT-6.2 Sol sono rimasti invariati.