Sono arrivati i due nuovi modelli di OpenAI: GPT-6.2 Astra e Sol, definiti un nuovo standard per il lavoro professionale . Il primo è quello considerato di frontiera per progetti più difficili, il secondo invece più efficiente e versatile per le attività quotidiane. Come sempre accade con ogni upgrade, si registrano miglioramenti per quanto riguarda la qualità dei risultati restituiti e l’utilizzo dei token in output, portando a un’ottimizzazione dei costi.

Cosa sanno fare i nuovi modelli GPT-6.2 Astra e Sol

Partiamo da GPT‑6.2 Astra, ritenuto in grado di generare slide, fogli di calcolo e documenti che sembrano meno generati dall’AI (affermazione tratta dall’annuncio ufficiale). È stato addestrato per seguire in modo fedele le istruzioni fornite e le convenzioni del settore di appartenenza, scrivendo codice più pulito e creando frontend più funzionali per siti web, giochi e contenuti 3D. Qui sotto i risultati ottenuti nel benchmark Agents’ Last Exam che mette alla prova i modelli AI con attività professionali strutturate in più passaggi.

OpenAI lo definisce inoltre il miglior modello al mondo per gli scienziati . Nell’API, i prezzi dei token di input e output sono inferiori del 20% rispetto a quelli di GPT‑6 Astra, con una riduzione del 60% per l’input memorizzato nella cache.

GPT‑6.2 Sol, invece, permette di completare più attività con lo stesso piano a pagamento. È pensato per gestire flussi di lavoro agentici articolati in più passaggi, scrivere in modo chiaro e naturale e rendere la collaborazione intuitiva. I prezzi sono rimasti invariati rispetto a quelli di GPT‑6.1 Sol.

La sua velocità e intelligenza lo rendono ideale anche per le attività importanti per cui le persone si rivolgono all’AI al di fuori del lavoro.

Nell’annuncio ufficiale (link a fondo articolo) sono riportati diversi esempi di ciò che i nuovi modelli sono in grado di fare con la creazione di presentazioni, di siti web o di oggetti reali. Ad esempio, gli è stato chiesto di modellare un buggy radiocomandato e il suo motore.

Restrizioni per la sicurezza, disponibilità e prezzi

Sul fronte della sicurezza, tema più che mai attuale, OpenAI afferma che GPT-6.2 Astra e Sol segnano un altro passo in avanti per quanto riguarda la capacità di individuare e sfruttare le vulnerabilità in modo più efficace . Sappiamo bene che le implicazioni di un’abilità simile sono poi da valutare sul campo. Sono previste restrizioni maggiori rispetto al passato, anche per quanto riguarda i rischi biologici e chimici.

Viste le loro maggiori capacità, lanciamo GPT‑6.2 Astra e Sol con misure di sicurezza più rigorose per l’assistenza in ambito di cybersicurezza a rischio più elevato. Queste protezioni riducono il rischio di uso improprio, ma limitano anche alcuni flussi di lavoro legittimi di ricerca delle vulnerabilità e test di sicurezza.

La disponibilità è prevista fin da subito per chi ha un abbonamento di tipo Plus, Pro, Enterprise ed Edu, all’interno di ChatGPT Work e di Codex. A livello API, i costi per milione di token con GPT-6.2 Astra sono 8 dollari per l’input, 0,40 dollari per l’input memorizzato nella cache e 40 dollari per l’output. Come già scritto, per GPT-6.2 Sol sono rimasti invariati.