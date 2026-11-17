Chi gestisce una piccola attività lo sa: si fa tutto. Si risponde ai clienti, si aggiorna il sito, si rincorrono i pagamenti, si tiene traccia delle scorte, si scrive la stessa mail di sollecito per la terza volta in una settimana. Assumere qualcuno per ogni compito sarebbe la soluzione logica, ma quando il fatturato è quello che è, e i margini sono quelli che sono, la soluzione logica resta un lusso. Così si finisce per fare tutto da soli, male e in ritardo.

Claude Code per chi ha un’attività: 7 usi senza programmare

Claude Code, l’assistente di programmazione di Anthropic, può alleggerire una parte di quel carico. Non è un gestionale e non sostituisce un commercialista, ma sa costruire strumenti su misura, come siti, calcolatori, registri, cruscotti, a partire da una descrizione in linguaggio naturale. Si spiega cosa si vuole, Claude Code scrive il codice e produce un prototipo funzionante. Sette modi concreti per cominciare, anche senza aver mai aperto un manuale di programmazione.

1. Costruire un sito professionale senza pagare uno sviluppatore

Ogni attività ha bisogno di un sito, ma farselo fare costa e farselo da soli spaventa. Claude Code genera le pagine a partire da una descrizione dell’attività: servizi, listino, contatti, testimonianze dei clienti. Serve comunque un servizio di host per il sito e un nome di dominio, e prima di rendere il tutto pubblico bisogna testarlo a fondo, ma il lavoro di scrittura del codice lo fa la macchina.

Un panificio artigianale può ottenere un sito con il menu, la galleria fotografica e un modulo per richiedere torte personalizzate. Un idraulico può avere una pagina con le zone servite e un pulsante per chiedere un preventivo. Il risultato non sarà quello di un’agenzia, ma per partire basta, e le modifiche si chiedono nello stesso modo.

Prompt: Costruisci un sito moderno e adatto ai telefoni per il mio panificio artigianale. Includi una pagina principale, il menu, una pagina ‘chi siamo’, una galleria fotografica e un modulo di contatto. Usa un design caldo e accogliente con una navigazione semplice. Spiegami come visualizzare il sito in anteprima e cosa devo fare prima di pubblicarlo. /

2. Creare un sistema di prenotazione in rete

Per chi lavora su appuntamento, tipo parrucchieri, fisioterapisti, insegnanti privati, imprese di pulizia, — gestire le prenotazioni attraverso messaggi e telefonate diventa rapidamente insostenibile. Claude Code può costruire un’interfaccia in cui i clienti scelgono il servizio, selezionano un orario disponibile e lasciano i propri dati.

Prima di affidarsi al sistema, bisogna assicurarsi che impedisca le doppie prenotazioni e protegga le informazioni dei clienti.

Prompt: Crea un sito semplice per la prenotazione degli appuntamenti della mia attività di lezioni private. I clienti devono poter scegliere la materia, selezionare un orario disponibile e inserire i propri dati di contatto. Includi una vista per l’amministratore dove posso gestire le richieste di appuntamento. Spiegami quali servizi aggiuntivi servono per far funzionare le prenotazioni reali.

3. Costruire un calcolatore di preventivi per i clienti

Rispondere alla stessa domanda sui prezzi dieci volte al giorno è una delle attività più ripetitive e meno produttive che esistano. Un calcolatore in rete che dà al cliente una stima preliminare in base ai parametri inseriti risolve il problema alla radice. Claude Code costruisce l’interfaccia e i calcoli seguendo le proprie regole di prezzo, serve fornire i dati corretti e verificare i risultati, ma una volta fatto il lavoro iniziale lo strumento risponde al posto di chi lo ha creato.

Prompt: Costruisci un calcolatore di preventivi interattivo per la mia attività di giardinaggio. I clienti devono inserire la superficie del giardino in metri quadrati, indicare se ci sono aiuole, piscine o altri elementi e specificare se vogliono il servizio per il giardino anteriore, posteriore o entrambi. Calcola un prezzo stimato usando regole che posso modificare facilmente. Mostra il totale all’istante e aggiungi un pulsante per richiedere un preventivo definitivo.<>/q>

4. Automatizzare i messaggi di sollecito ai clienti

Seguire i clienti è importante, ma scrivere messaggi individuali porta via tempo che si potrebbe dedicare al lavoro vero. Claude Code può creare uno strumento che organizza le informazioni dei clienti e prepara messaggi di sollecito personalizzati, per esempio, identifica chi non ha prenotato un servizio stagionale da più di sei mesi e prepara un promemoria amichevole per ciascuno.

Il consiglio è partire generando bozze da rivedere prima dell’invio, non messaggi automatici. Se in seguito si collega lo strumento a un servizio di posta elettronica, bisogna tenere conto del consenso dei clienti e della possibilità di cancellarsi dalla lista.

Prompt: Crea uno strumento semplice per il sollecito dei clienti della mia attività di giardinaggio. Voglio caricare un file in formato separato da virgole con i nomi dei clienti, gli indirizzi di posta elettronica e le date dell’ultimo appuntamento. Identifica i clienti che non hanno prenotato un servizio da almeno sei mesi e prepara un promemoria personalizzato e cordiale per ciascuno. Fammi rivedere tutto prima dell’invio.

5. Generare fatture e monitorare i pagamenti

Quando i clienti sono pochi, creare una fattura è questione di minuti. Quando diventano decine, tenere traccia di cosa è stato inviato, pagato o dimenticato diventa un lavoro a sé. Claude Code può costruire un generatore di fatture che produce documenti scaricabili in formato digitale portatile, organizza i registri dei pagamenti e segnala le fatture in sospeso.

Per tutto ciò che riguarda la contabilità fiscale e i pagamenti, i risultati vanno verificati e integrati con un servizio di fatturazione certificato, Claude Code costruisce lo strumento, non sostituisce il commercialista, meglio ribadirlo.

Prompt: Costruisci un generatore di fatture per la mia attività di fotografia. Devo poter inserire i dati del cliente, i servizi, i prezzi, le imposte e le scadenze di pagamento. Genera una fattura professionale in formato digitale portatile con i dati della mia attività. Includi un cruscotto dove posso segnare manualmente le fatture come pagate o non pagate.

6. Creare un registro dell’inventario

Che si vendano candele artigianali, si gestisca una piccola bottega o si amministrino i materiali di un’impresa di pulizie, tenere traccia delle scorte a mano è molto complicato. Claude Code può creare una dashboard che organizza i prodotti, monitora le quantità e segnala quelli da riordinare.

Prompt: Crea un cruscotto semplice per la gestione dell’inventario della mia attività di candele artigianali. Devo monitorare i nomi dei prodotti, le quantità, i costi e i prezzi di vendita. Evidenzia i prodotti quando le scorte scendono sotto le cinque unità. Aggiungi la possibilità di importare e esportare l’inventario in formato separato da virgole.

7. Trasformare i dati di vendita in una dashboard leggibile

Prendere decisioni basate sui numeri è fondamentale, ma quei numeri sono spesso sparsi tra fogli di calcolo, registri di cassa e ricevute. Claude Code può raccoglierli in un cruscotto che mostra ricavi, spese medie, prodotti più venduti e tendenze nel tempo.

Un bar potrebbe caricare i dati delle vendite e ottenere grafici che mostrano i giorni più affollati, le bevande più ordinate e il ricavo medio giornaliero. L’importante è verificare che Claude Code interpreti correttamente i dati — un grafico sbagliato è peggio di nessun grafico.