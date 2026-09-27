Claude Code: guida alle 9 funzioni più utili

È facile guardare Claude Code e pensare che sia semplicemente una finestra di conversazione che vive nel terminale del computer. Si apre, si chiede di scrivere una funzione, si copia il risultato e si va avanti. È un uso perfettamente legittimo, ma anche sprecato.

Anthropic ha costruito su Claude Code un ecosistema di funzionalità che lo trasforma da generatore di frammenti di codice a partner di sviluppo autonomo. Può costruire applicazioni complete, risolvere errori complessi, spiegare archivi di codice sconosciuti e automatizzare i flussi di lavoro ripetitivi. Ma molte delle sue capacità più utili non sono immediatamente visibili: alcune sono descritte nella documentazione tecnica, altre sono pensate per chi utilizza Claude Code in modo più avanzato e ne sfrutta le funzioni direttamente dal terminale.

Claude Code, 9 funzioni per programmare meglio e più velocemente

Ecco nove funzionalità che vale la pena conoscere, indipendentemente dal livello di esperienza.

1. La memoria permanente di progetto

Una delle maggiori perdite di tempo con qualsiasi strumento AI è rispiegare le stesse regole a ogni sessione, il linguaggio da usare, le convenzioni di denominazione, la struttura del progetto, come eseguire i test. Claude Code risolve il problema con un file di configurazione che si inserisce nella cartella principale del progetto.

Il file funziona come un manuale di istruzioni permanente. Claude lo legge automaticamente all’avvio di ogni sessione e applica le regole che contiene senza bisogno di ricordargliele. Si possono specificare il linguaggio di programmazione, la struttura del codice, i comandi per compilare e testare, le regole di stile e qualsiasi vincolo ricorrente.

Il consiglio pratico è essere concisi, duecento o trecento righe al massimo, perché Claude lo legge interamente ogni volta e un file troppo lungo consuma spazio nella finestra di contesto che sarebbe meglio riservare al lavoro vero.

2. I punti di ripristino automatici

Quel momento in cui una singola riga di codice sbagliata fa crollare l’intera applicazione è un’esperienza universale tra chi programma. Claude Code elimina l’ansia con un sistema di punti di ripristino automatici.

Mentre lavora, Claude scatta istantanee del codice. Se un esperimento va male o un errore si propaga, si può riportare il progetto a uno stato precedente con un singolo comando. Si digita il comando di ripristino nel terminale e si seleziona visivamente il momento esatto a cui si vuole tornare, come una macchina del tempo per il codice.

3. Le competenze personalizzate

Claude Code include comandi rapidi predefiniti per le operazioni più comuni, ma il suo vero potenziale emerge quando si creano flussi di lavoro personalizzati.

Se ci si ritrova a digitare ripetutamente le stesse istruzioni complesse, formattare i dati in un modo specifico, generare testi promozionali, creare la struttura delle cartelle per un nuovo modulo, si può insegnare a Claude una competenza permanente che condensa l’intero processo in un singolo comando. Una volta salvata, è una scorciatoia che si richiama ogni volta che serve.

4. I sotto-agenti per i compiti complessi

Quando si affida a un’AI un compito “massiccio” con molti passaggi, il rischio è che si confonda e produca risultati imprecisi. Claude Code risolve il problema creando dinamicamente sotto-agenti specializzati.

Se si chiede di ristrutturare una funzionalità importante, Claude può assegnare un sotto-agente alla revisione del codice esistente, un secondo alla scrittura della nuova logica e un terzo alla generazione dei test. Lavorano in parallelo e presentano il prodotto finito senza costringere l’utente a gestire tre conversazioni separate.

5. La connessione con i servizi esterni

La maggior parte dei chatbot AI è confinata nella propria finestra, completamente cieca rispetto agli strumenti esterni. Claude Code rompe quell’isolamento attraverso il protocollo di contesto dei modelli di Anthropic, che permette di collegarlo direttamente all’infrastruttura esterna, archivi di codice, basi di dati, canali di comunicazione del team, servizi di ricerca sul web.

Invece di copiare e incollare continuamente dati tra le applicazioni, Claude può accedere al contesto di cui ha bisogno direttamente nel proprio spazio di lavoro. Per chi lavora con più strumenti contemporaneamente, è la differenza tra un assistente che vive in una stanza chiusa e uno che ha accesso a tutto l’ufficio.

6. La modalità autonoma

La maggior parte delle persone usa Claude Code in modo interattivo, un prompt, una risposta, un altro prompt. Ma la modalità autonoma permette di farlo funzionare completamente in background senza che l’utente sia alla tastiera.

Si può configurarlo per eseguire un controllo automatico del codice a mezzanotte, generare la documentazione aggiornata o preparare le note di rilascio per il team, tutto mentre si dorme. È il passaggio da chatbot a collaboratore automatizzato che lavora anche fuori orario.

7. I comandi rapidi integrati

Scrivere ogni volta controlla questo file per errori di sintassi e dammi un riscontro è una perdita di tempo quando un comando di due parole fa la stessa cosa. Claude Code include scorciatoie integrate progettate per mantenere il ritmo di lavoro.

I comandi essenziali coprono la correzione degli errori, la revisione del codice con suggerimenti di ottimizzazione e la generazione automatica dei test. Ogni comando sostituisce un paragrafo di istruzioni con una parola.

8. I controlli automatici prima e dopo le modifiche

Per chi vuole la certezza di non inviare mai codice difettoso, i controlli automatici funzionano come guardie di sicurezza che eseguono una verifica immediatamente prima o dopo ogni azione importante.

Si può configurare Claude per eseguire automaticamente la suite di test del progetto prima di confermare le modifiche nel sistema di controllo delle versioni, o per applicare un formattatore nel momento in cui finisce di scrivere un file. È un modo infallibile per intercettare errori di formattazione e piccoli difetti prima che si trasformino in problemi seri.

9. La ripresa esatta della sessione precedente

Chiudere una sessione di lavoro la sera e passare venti minuti la mattina dopo a rispiegare l’intera architettura del progetto è una frustrazione che Claude Code elimina alla radice. Lo strumento mantiene la cronologia completa della conversazione tra le sessioni.

Quando lo si riavvia il giorno dopo, si può riprendere esattamente dal punto in cui si era rimasti, con tutto il contesto, le variabili e la logica delle decisioni precedenti perfettamente conservati. È la differenza tra un collega che ogni mattina ha dimenticato tutto e uno che arriva in ufficio sapendo esattamente dove si era rimasti.